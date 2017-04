25. April 2017, 12:42 Uhr Prozess Überraschung im Fall Niklas: Anklage fordert Freispruch









Paukenschlag im Bonner Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas: Die Staatsanwaltschaft hat im Kernvorwurf einen Freispruch gefordert.

Es sei nicht zweifelsfrei sicher, dass der 21 Jahre alte Angeklagte das Opfer angegriffen habe, sagte der Staatsanwalt.

Das Urteil soll Anfang Mai fallen.

Es war ein mühsamer Indizienprozess, der an diesem Dienstag langsam zum Ende kommen sollte. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 21-jährigen Hauptangeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, nachdem der Schüler Niklas gestorben war. Doch das Plädoyer der Anklage ist dann doch eine Überraschung: Die Staatsanwaltschaft fordert im Kernvorwurf einen Freispruch.

Es sei nicht zweifelsfrei sicher, dass Walid S. den Schüler angegriffen habe, sagte der Staatsanwalt am Dienstag vor dem Landgericht. "Wir haben alles versucht." Aber es komme auch ein anderer Mann als Täter in Betracht.

Der 17 Jahre alte Niklas war im Mai 2016 im Bonner Stadtteil Bad Godesberg auf offener Straße mit einem Schlag gegen den Kopf niedergestreckt worden. Anschließend wurde ihm gegen den Kopf getreten. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der anfängliche Verdacht, Niklas sei erschlagen worden, ließ sich nicht aufrechterhalten. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus: Der Tod des Schülers war wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände. Seine Blutgefäße im Gehirn sollen vorgeschädigt gewesen sein, deshalb starb er an den Folgen des Schlages.

Beim Hauptverdächtigen war eine Jacke mit Blutspuren von Niklas gefunden worden. Walid S. gab jedoch an, diese sei erst nach der Prügelattacke über Umwege in seinen Besitz gelangt. Er sei gar nicht am Tatort gewesen.

Verschwommene Erinnerungen

Zahlreiche junge Leute hatten seit Prozessbeginn im Januar ausgesagt. Das Bild der Tatnacht im Mai 2016 wurde jedoch nicht viel klarer. Viele Zeugen sprachen von verschwommenen Erinnerungen, sie wollen im entscheidenden Moment abgelenkt gewesen sein. Zudem sei es dunkle Nacht gewesen. Alle hätten Alkohol getrunken, führten einige als Entschuldigung an.

Lediglich ein Freund von Niklas will den Angeklagten eindeutig als Täter wiedererkannt haben. Kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme brachte dann aber eine überraschend einbestellte Zeugin Verwirrung in den Prozess: Die 19-Jährige beschuldigte einen anderen Mann und berief sich auf einen Bekannten, der angeblich alles gesehen habe, aus Angst vor dem wahren Täter aber schweige.

Der Staatsanwaltschaft reichten die Indizien gegen Walid S. nun offenbar nicht. Sie hat am Dienstag nur wegen einer anderen Tat zwölf Monate Jugendstrafe auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung für den Angeklagten gefordert. Die Beteiligung an einer Schlägerei wenige Tage vor dem Angriff auf Niklas hatte er nämlich eingeräumt.