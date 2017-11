6. November 2017, 11:41 Uhr Massaker in Texas Was wir über den Texas-Schützen wissen - und was nicht









Der 26-jährige Ex-Soldat trat bislang polizeilich kaum in Erscheinung. Am Sonntag tötete er in Sutherland Springs 26 Menschen. Über das Motiv seiner Bluttat rätseln die Ermittler.

Er kam, als sich am Sonntagmorgen etwa 50 Gemeindemitglieder in der kleinen Baptistenkirche in Sutherland Springs zum Gottesdienst versammelt hatten. Der 26-jährige Mann schoss um sich und machte aus dem friedlichen Gebet ein furchtbares Blutbad. Er tötete 26 Menschen und verletzte 20 weitere. Wer ist der Mann, der Gouverneur Greg Abbott zufolge das schlimmste Massaker in der neueren texanischen Geschichte anrichtete?

Was wir über den Täter wissen

Anonyme Polizeiquellen identifizierten den Schützen als Devin Patrick K. Er stammt aus dem Vorort New Braunfels in der Nähe von San Antonio. Sein Wohnort liegt 45 Autominuten vom Tatort entfernt.

Bevor K. am Sonntag in der Kirche um sich schoss, wurde er an der Tankstelle von Sutherland Springs gesichtet, berichtet die New York Times. Er fiel auf, weil er ganz in schwarz gekleidet war und eine schusssichere Weste um die Brust geschnallt hatte.

K. hat eine militärische Ausbildung absolviert. Er diente von 2010 bis 2014 in der US Air Force. 2012 wurde er dem Bericht der New York Times zufolge jedoch wegen eines tätlichen Angriffs auf seine Frau und seinen Sohn zu einem Jahr Haft verurteilt, degradiert und schließlich entlassen.

Polizeilich ist K. bislang kaum in Erscheinung getreten. Lediglich kleinere Vergehen wie Fahren ohne Führerschein oder Geschwindigkeitsübertretungen sind in seinem Strafregister zu finden, berichtet NBC News.

Womit hat er geschossen?

Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Gewehr der Marke Ruger. K., das er im April 2016 in einem Academy Sports & Outdoors Store in San Antonio gekauft haben soll. Bei dem vorgeschriebenen Hintergrund-Check soll er falsche Angabe gemacht haben, berichtet CNN.

Mit dem Gewehr feuerte K. zunächst einige Schüsse von außen auf die Kirche, dann ging er ins Innere und schoss dort weiter um sich. Ein bewaffneter Anwohner schoss auf ihn, als er die Kirche verließ. Kelley ließ seine Waffe fallen und flüchtete in seinem Auto. Der Anwohner verfolgte ihn.

Was wir nicht wissen

Über das Motiv des Schützen ist nach wie vor nichts bekannt. Die Kirche, in der K. 26 Menschen erschoss, wird mehrheitlich von weißen Gläubigen besucht - der Täter ist ebenfalls weiß. Ein rassistisches Motiv erscheint deshalb unwahrscheinlich.

Wie der Täter starb, ist ebenfalls unklar. Er wurde nach kurzer Flucht mit einer tödlichen Schussverletzung aufgefunden. In seinem Auto lagen zahlreiche Waffen. Ob es sich um Suizid handelt oder ob er von einem seiner Verfolger erschossen wurde, ist noch unbekannt.