10. März 2017, 01:03 Uhr Kriminalität Sieben Verletzte bei Angriff am Düsseldorfer Hauptbahnhof









Feedback

Anzeige

Sieben Menschen werden bei einem Angriff mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof verletzt.

Ein Tatverdächtiger ist in Polizeigewahrsam.

Es soll sich um einen 36-Jährigen aus Wuppertal handeln.

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Mann habe offenbar psychische Probleme, so die Polizei.

Ein Mann hat am Donnerstagabend am Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Menschen mit einer Waffe verletzt. Die Polizei schreibt auf Facebook inzwischen von drei schwer und vier leicht verletzten Personen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:50 Uhr. Der Täter griff demnacht mit einer Axt wahllos Menschen an. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf festgenommen.

1/2 Der Hbf. Düsseldorf ist auf Grund der Einsatzmaßnahmen von @polizei_nrw_d und #Bpol #NRW für den Bahnverkehr komplett gesperrt. — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 9. März 2017 " class="iqad" data-bind="{"widget.LiquidAds": {}}"> Anzeige '); } _render'); } ', false); } '); } _render'); } ', false); }

Offenbar war der Mann in der Nähe des Bahnhofs von einer Überführung gesprungen - er befindet sich schwer verletzt im Krankenhaus. Eine Axt wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt.

Die Polizei identifizierte den Verdächtigen als einen 36-jährigen Mann, der in Wuppertal lebt. Er stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der Mann habe "offenbar psychische Probleme". Das genaue Motiv ist unklar. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Anzeige

Züge sollen ab 2 Uhr wieder fahren

Unklar ist der genaue Ablauf: Der Mann soll in einer S-Bahn der Linie 28 aus Kaarst begonnen haben, auf Reisende einzuschlagen, so ein Ermittler. Die Attacke habe er dann im Bahnhofsgebäude forgesetzt. Ob er am Hauptbahnhof in die Bahn eingestiegen war, ist unklar.

Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort.

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde zunächst weiträumig abgesperrt und von Spezialeinheiten durchsucht. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber.

Die Polizei hat angekündigt, dass ab 2 Uhr wieder alle Züge Düsseldorf anfahren werden. Ausgenommen sind allerdings die Gleise 13 und 14, wo die Tat stattfand. Dort ist derzeit noch die Spurensicherung aktiv.