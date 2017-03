9. März 2017, 21:57 Uhr Herne Mord an Neunjährigem - Festnahme bei der Suche nach Marcel H.

Polizeibeamte stehen vor dem Imbiss in Herne, in dem offenbar der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. gefasst wurde.









In Herne wurde ein Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich offenbar um den gesuchten 19-Jährigen Marcel H.

Dieser soll mutmaßlich seinen Nachbarsjungen getötet haben.

In einer Wohnung entdeckten die Ermittler eine weitere Leichen.

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. hat die Polizei in Herne eine Person festgenommen. Das bestätigt eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Ob es sich um den gesuchten 19-Jährigen handelt, wollte sie zunächst nicht sagen.

Wie die Polizei Dortmund mitteilt, habe sich ein Mann in einem Imbiss in Herne als Marcel H. ausgegeben. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Der Mann wurde festgenommen und gab den Ermittlern einen Hinweis auf eine brennende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, ebenfalls in Herne. Darin hat die Polizei am Abend eine weitere Leichen gefunden. Wie Bild unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, soll es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um Marcel H. handeln. Die Polizei teilt mit, seine Identität müsse jedoch noch geklärt werden.

Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden. https://t.co/iMFjGLenJZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 9. März 2017

Nachbarskind im Keller erstochen

Mit einer Großfahndung suchte die Polizei nach dem 19-Jährigen. Er soll seinen neunjährigen Nachbarsjungen Jaden F. umgebracht haben. Offenbar hatte er das Kind zu Beginn der Woche mithilfe eines Tricks in den Keller seines Hauses gelockt. Wie der Anwalt der Opferfamilie der SZ berichtete, soll Marcel H. den Jungen gebeten haben, bei einer Reparatur die Leiter zu halten. Als Jaden nicht nach Hause kam, suchte der Lebensgefährte seiner Mutter nach ihm.

Wenig später wurde die Leiche des Kindes in dem Keller gefunden. Marcel H. war da schon auf der Flucht. Zuvor soll er Bilder von sich und dem blutüberströmten Kind im Internet veröffentlicht haben. Nach dem Mord an dem Kind soll er Suizidabsichten angedeutet haben. Bei der Polizei gingen bis mehr als 1400 Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten ein. Die Ermittler fahndete mit einem Großaufgebot, Hubschraubern und Spürhunden nach ihm.

Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden sagte der Bild-Zeitung: "Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmassliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann."