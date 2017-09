21. September 2017, 10:15 Uhr Gerhard Schröder Der Altkanzler ist neu verliebt









Bestätigt hat die Gerüchte ausgerechnet Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf. Gerhard Schröders neue Lebensgefährtin aus Südkorea war offenbar einer der Trennungsgründe.

Was ist passiert?

Gerhard Schröder, 73, ist offenbar verliebt. Kim So-yeon heißt seine Auserwählte. Sie kommt aus Südkorea und ist 48 Jahre alt, dolmetschte zunächst und arbeitet jetzt in der Wirtschaft. Laut Bild-Zeitung hat seine Freundin unter anderem in Marburg Germanistik studiert und wohnt bislang in Seoul, wo sie einen Ex-Mann und eine Tochter hat. Ihr Umzug nach Hannover ist demnach schon beschlossen.

Erstmals gezeigt haben sich die beiden aber jetzt gemeinsam in Südkorea. Kennengelernt haben sollen sie sich schon vor eineinhalb Jahren bei einem Manager-Treffen. Unromantisch? Die Bild-Zeitung sieht das anders: "Sie dolmetschte - und er hörte ganz genau zu."

Stimmt das auch?

Ziemlich sicher. Denn bestätigt hat die Gerüchte ausgerechnet Schröders Ex. Beziehungsweise seine Noch-Ehefrau. Auf Facebook schreibt Doris Schröder-Köpf, Kim sei im Frühjahr 2016 "der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung" gewesen. Sie hätten das so lange geheim gehalten, "da Frau Kim erst ihre privaten Verhältnisse ordnen wollte". Das ist nun offenbar erfolgt.

Der Altkanzler hatte bereits im Frühling zugegeben, dass die Trennung seine Schuld war: "Wenn da was schiefgegangen ist, und da ist ja was schiefgegangen in meinem persönlichen Leben, lag das sicherlich mehr an mir als an den Frauen. Das gilt auch und insbesondere für meine jetzige Noch-Frau", sagte er dem ZDF.

Mit Doris Schröder-Köpf ist der Politiker noch in vierter Ehe verheiratet. Auch als er sie Mitte der Neunziger Jahre kennenlernte, war er noch verheiratet. Das Paar hatte sich 2015 nach 18 Jahren getrennt. Vergangenes Jahr hatte Doris Schröder-Köpf ihre neue Beziehung zu Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius öffentlich gemacht.

Und jetzt?

Darf man gespannt sein, ob Gerhard Schröder selbst auch noch etwas zu der neuen Liebe sagt. Sein Büro wollte bislang keine Stellungnahme abgeben. Der Fantasie der Klatschpresse kann er sich aber auch so sicher sein, Berichte über sein "neues Leben mit der schönen Koreanerin" gibt es bereits. Immerhin: Das klingt doch erfreulicher als die Schlagzeilen, die er zuletzt immer wieder mit seinem umstrittenen Engagement in Russland gemacht hat.