21. September 2017, 22:14 Uhr

Helfer an einer Grundschule in Mexiko-Stadt.









Nur bis 72 Stunden nach einem Erdbeben gibt es realistische Chancen, Überlebende zu finden.

In Mexiko-Stadt suchen Helfer teilweise mit bloßen Händen nach Verschütteten.

Anders als zuvor berichtet, gehen die Rettungskräfte nicht mehr davon aus, in den Trümmern einer Schule Kinder lebend zu retten.

Von Franziska Pröll und Oliver Klasen

Entgegen der Vermutungen gibt es unter den Trümmern einer durch das Erdbeben in Mexiko-Stadt eingestürzten Schule wohl kein eingeschlossenes Mädchen mehr. Das teilte ein Marinesprecher vor Ort an der Schule "Enrique Rébsamen" mit - Marineeinheiten sind an der Suche beteiligt. Zuvor war von einem zwölfjährigen Mädchen die Rede, das angeblich "Frida" heiße. Möglicherweise sei aber noch ein lebender Erwachsener in den Trümmern, hieß es etwa 50 Stunden nach dem Beben.

Es sei eine Zählung aller Toten, Überlebenden und in Krankenhäuser eingelieferten Personen mit der Schulleitung gemacht worden und demnach könne man mit Sicherheit sagen, dass dort keine Kinder mehr eingeschlossen seien, sagte der Militärsprecher. Retter hatten zuvor von einem Mädchen in den Trümmern gesprochen, das Frida heiße - es gab aber gewisse Zweifel, weil eine Frida nicht vermisst wurde.

Die Suche an der Schule, wo bisher nach neuesten Angaben 19 tote Kinder und sechs tote Erwachsene sowie elf überlebende Personen geborgen wurden, war zum Symbol des Kampfes um Überlebende geworden. Das Beben der Stärke 7,1 hatte am Dienstag um 13.14 Uhr die Millionenmetropole und die Bundesstaaten Morelos und Puebla erschüttert, mindestens 250 Menschen starben. Allein in Mexiko-Stadt stürzten mehr als 40 Gebäude ein.

Bei vielen Mexikanern wurden Erinnerungen wach an das verheerende Beben vom 19. September 1985. Damals starben 10 000 Menschen. Erst wenige Stunden vor dem neuerlichen Beben, hatte wie jedes Jahr am 19. September eine Übung für den Katastrophenfall stattgefunden. Inzwischen wurde Kritik am Erdbeben-Warnsystem laut: An der Westküste Mexikos, die häufig von Beben erschüttert wird, wurde in den neunziger Jahren ein Frühwarnsystem eingerichtet. Doch da das Epizentrum des Bebens vom Dienstag in der Landesmitte lag, hätten die Sensoren die Erschütterungen nicht erfasst, sagte Carlos Valdés vom Nationalen Katastrophenschutzzentrum.

Experten wissen: Bis zu 72 Stunden nach einem Beben gibt es realistische Chancen. Überlebende zu finden. Die Zeit für die Retter wird also knapp. Allein in der Hauptstadt gab es mehr als 100 Todesopfer. Zehntausende Freiwillige beteiligen sich dort am Abtragen der Schuttberge und versorgen obdachlos gewordene Menschen mit Wasser und Essen.

Matias Maldonado ist einer von ihnen. Der 29-jährige Schauspieler stammt aus Argentinien, wohnt im Stadtteil Colonia Navarte im ersten Stock eines dreistöckigen Hauses und berichtet SZ.de, wie er sich an den Rettungsarbeiten beteiligt. Als die Erde bebte, konnte er sich auf die Straße retten. Er sah, dass in der Nachbarschaft mehrere Häuser eingestürzt waren, reagierte sofort und rannte zusammen mit anderen dorthin. Mit bloßen Händen suchten sie die Trümmer ab. "Ich fand ein Foto, auf dem eine Familie zu sehen war. Dann eine Decke und Kleidung. Es ist ein seltsames Gefühl, solch persönliche Gegenstände aus dem Schutt zu ziehen und dabei nicht zu wissen, wem sie gehören und ob diese Menschen noch am Leben sind", sagt Maldonado.

Eine erhobene Hand als Zeichen

Am Mittwoch stand er stundenlang an einer Sammelstelle und half, Lebensmittel aus Autos und Kleintransportern zu verladen. Die Spenden kommen von Privatpersonen und von Geschäften. Außerdem habe er den Verkehr geregelt. "Auf den Straßen geht es ziemlich chaotisch zu, weil Ampeln nicht überall funktionieren", sagt der 29-Jährige. Im Fernsehen informiert er sich, wo Hilfe gebraucht wird, auch die sozialen Medien erleichterten die Kommunikation der Retter sehr.

Wenn die Helfer an einem Trümmerhaus arbeiten, hebt manchmal jemand die Hand. Dann ist es für einen kurzen Moment sehr still. "Ruhe, vielleicht möchte eine verschüttete Person mit uns kommunizieren" heißt das.

Um kurz vor zehn am Abend kommt er nach Hause. Er ruht sich aus, um wenig später erneut zu den Rettern aufzubrechen. Auf Facebook schreibt er: "Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie solidarisch sich die Menschen zeigen und wie hilfsbereit sie sind".