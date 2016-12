1. Januar 2017, 02:22 Uhr Türkei Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Nachtklub in Istanbul

Ein Bewaffneter drang in den Nachtklub "Reina" ein und schoss um sich. Der Gouverneur spricht von einem Terroranschlag.

Bei einem bewaffneten Angriff auf einen beliebten Nachtklub in Istanbul sind 35 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin zufolge handelt es sich um einen Terroranschlag.

Ein als Weihnachtsmann verkleideter Angreifer drang demnach in das "Reina" am Ufer des Bosporus ein und schoss um sich. Entgegen erster Medienberichte gab es offenbar keinen zweiten Täter. Im Nachtklub befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke etwa 500 Menschen. Manche Besucher sprangen in den Bosporus, um vor dem Angriff zu fliehen.

Die Silvesternacht in Istanbul war unter starkem Sicherheitsaufgebot gefeiert worden. 17 000 Polizisten waren im Einsatz.

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere Anschläge verübt worden. Im Dezember starb der russische Botschafter Andrej Karlow bei einem Attentat in Ankara. Im Juni hatte ein Selbstmordanschlag auf dem Istanbuler Flughafen 45 Todesopfer gefordert.