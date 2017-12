5. Dezember 2017, 09:31 Uhr Berlin Brücke zu niedrig - Dach von Flixbus abgetrennt









Die Berliner Rettungsdienste kennen die Stelle im Bezirk Spandau gut, denn dort bleiben immer wieder Fahrzeuge stecken.

Dass auf das Augenmaß nicht immer Verlass ist, musste am Montagabend ein Busfahrer des Fernbus-Unternehmens Flixbus in Berlin feststellen. Im Stadtteil Spandau schätzte er offenbar die Höhe einer Brücke falsch ein - und baute so sein Arbeitsgerät unabsichtlich zum Cabriolet um.

Beim Versuch unter der Brücke durch zu fahren, sei das Dach des Busses komplett abgerissen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Der erschrockene Fahrer blieb schließlich mit dem Bus unter der Brücke stehen.

Zum Glück handelte es sich um eine Leerfahrt, zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Fahrgäste an Bord, auch der Fahrer blieb unverletzt. An dem Bus entstand allerdings Totalschaden. Außerdem musste die Straße für die Bergung in beide Richtung gesperrt werden.

Feuerwehr und Rettungskräfte kennen den Unfallort gut. "Da bleibt des Öfteren jemand stecken", sagte der Sprecher. Immer wieder gebe es Einsätze, weil beispielsweise Lastwagen und andere hohe Fahrzeuge an der Brücke angeeckt seien.

Die betreffende Brücke ist nur 3,40 Meter hoch, der Bus - ein Doppeldecker-Fahrzeug - verfügte über eine Höhe von etwa vier Metern.