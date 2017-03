10. März 2017, 10:22 Uhr Axt-Angriff Polizei: Angreifer in Düsseldorf befand sich in "psychischer Ausnahmesituation"









Neun Menschen werden bei einem Angriff mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof verletzt.

Ein Tatverdächtiger ist in Polizeigewahrsam.

Es soll sich um einen 36-Jährigen aus Wuppertal handeln.

Der Mann habe offenbar psychische Probleme, so die Polizei.

Ein Mann hat am Donnerstagabend am Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Menschen mit einer Waffe verletzt. Einer Sprecherin der Polizei zufolge wurden bei dem Angriff drei Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt. Der Zustand der schwer verletzten Personen ist stabil.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr. Der Täter griff mit einer Axt wahllos Menschen an. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf festgenommen.

Offenbar war der Mann in der Nähe des Bahnhofs von einer Überführung gesprungen - er befindet sich schwer verletzt im Krankenhaus. Eine Axt wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt.

Die Polizei identifizierte den Verdächtigen als einen 36-jährigen Mann, der in Wuppertal lebt. Er habe sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden, sagte ein Polizeisprecher. "Aufgrund dessen hat er wohl diese Tat begangen."

Ein Sprecher der Polizei bestätigte der SZ, dass der Verdächtige bereits seit längerem psychisch krank ist.

Unklar ist der genaue Ablauf: Der Mann soll in einer S-Bahn der Linie 28 aus Kaarst begonnen haben, auf Reisende einzuschlagen, so ein Ermittler. Die Attacke habe er dann im Bahnhofsgebäude fortgesetzt. Ob er am Hauptbahnhof in die Bahn eingestiegen war, ist unklar.

Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort.

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde zunächst weiträumig abgesperrt und von Spezialeinheiten durchsucht. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber.

Mittlerweile ist der Bahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben, auch die Gleise 13 und 14, wo der Angriff stattfand.