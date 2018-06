11. Juni 2018, 22:03 Uhr Ratschen und Stöbern Schnäppchen beim Nachbarn

In Wolfratshausen ist am Samstag großer Hof- und Gartenflohmarkt

Durch die Stadt bummeln, mit den Nachbarn ratschen und hier und dort ein Schnäppchen aus den zahlreichen Kellern und Garagen abgreifen: Das alles können Wolfratshauser am kommenden Samstag, 16. Juni, wieder tun, wenn zwischen 14 und 18 Uhr zum dritten mal der Hof- und Gartenflohmarkt stattfindet. Wie in den vergangenen beiden Jahren haben gibt es dabei wieder reichlich Gelegenheit, ausgiebig zu stöbern, zu handeln oder einfach zu quatschen und mit den Anwohnern Zeit zu verbringen.

Den Hof- und Gartenflohmarkt, den die Stadträtin Ulrike Krischke 2016 ins Leben gerufen hatte, hat sich in kurzer Zeit zu einer fest etablierten Veranstaltung im Wolfratshauser Frühsommer gemeistert. Unter dem Motto "gelebte Nachbarschaft" kann jeder Wolfratshauser, der über einen Hof, einen Garten oder eine andere private Fläche verfügt, seine Waren anbieten.

Die nach dem Vorbild der Münchner Hofflohmärkte initiierte Veranstaltung zieht auch zahlreiche Besucher aus den umliegenden Gemeinden an. Für diesen Jahr stehen bereits mehr als 40 teilnehmende Familien auf der Liste - Krischke rechnet damit, dass es noch deutlich mehr werden.

Weil die Stadträtin aus beruflichen Gründen heuer weniger Zeit hat, hat der Nachbarschaftshilfeverein "Bürger für Bürger" die Organisation des Wolfratshauser Flohmarkts übernommen. Dort ist Katharina Schröter für die Anmeldung zuständig. Wie das funktioniert, kann man weiterhin auf der gewohnten Internetseite hofundgartenflohmarkt.de nachlesen. Dort wird dann auch die Liste der teilnehmenden Haushalte veröffentlicht. Zudem finden Interessenten auf der Website einen Stadtplan mit den eingezeichneten Flohmarktständen als pdf-Datei. Am Samstag werden dann alle Gärten und Höfe, in denen es Stände gibt, mit Luftballons gekennzeichnet. Wer noch etwas auf dem Hofflohmarkt verkaufen und seinen Stand per E-Mail anmelden will, muss nun allerdings an eine neue Adresse schreiben: Sie lautet flohmarkt@bfb-wor.de.