5. April 2018, 17:32 Uhr Unfall Rangierlok rammt abgestelltes Auto

Ein Mitarbeiter einer von der Bahn mit Abwasserarbeiten beauftragten Firma hat am Mittwoch sein Auto zu nah an einem leeren Gleis geparkt - mit gravierenden Folgen für Auto und Bahn. Denn etwa eine halbe Stunde später befuhr ein Bahn-Mitarbeiter das Gleis nahe der ICE-Waschanlage mit einer Lok und sechs Waggons bei einer Rangierfahrt. Trotz Schnellbremsung erfasste die Lok das abgestellte Auto. An der Lok entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Sie war nicht mehr einsatzfähig. Am Auto entstand ein Schaden von rund 11 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Reiseverkehr findet auf diesen Gleisen nicht statt.