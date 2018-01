3. Januar 2018, 19:00 Uhr Und jetzt? "Da kann man keinen Knopf drücken und alles ist super"









Agnes Hanning, Flugbegleiterin und Gründerin der Katzensitting-Agentur "Miez & Maunz", über den richtigen Umgang mit den Haustieren

Interview von Lena Schnelle

Agnes Hanning ist Flugbegleiterin bei Lufthansa, hat Tierpsychologie studiert und weiß, wie schwer es ist, eine gute Betreuung für ihre vier Katzen zu finden. Also gründete die 45-Jährige im September "Miez & Maunz", eine Agentur für Katzensitting. Gerade jetzt in den Schulferien ist sie gefordert.

SZ: Warum muss man Tierpsychologie studiert haben, um Katzen zu versorgen?

Agnes Hanning: Ich glaube, man muss nicht Tierpsychologie studiert haben, um Katzen zu sitten. Unsere Sitter haben das auch nicht studiert, sie bekommen eine Einweisung bei unseren Schulungen.

Warum?

Einblick in die Tierpsychologie zu haben, ist superwichtig, weil Katzen sehr gestresst sind, wenn die Besitzer weg sind.

Woran merkt man das?

Viele fangen an, unsauber zu werden oder zu fressen. Oder kriegen Durchfall. Dann gibt man etwas Magenschonenderes zu fressen. Es ist einfach gut, wenn die Katzensitter wissen, wo etwas herkommen kann.

Kann man die Tiere vom Stress ablenken?

Ja, mit Beschäftigung. Dadurch, dass wir ja nur ein, zwei Stunden am Tag dort sind, ist es umso wichtiger, dass die Katzen in der Zeit auch beschäftigt werden. Zum Beispiel durch Spielen.

Wie spielt man denn richtig?

Letztendlich geht es bei einer Katze immer darum, dass sie Beute jagen will, dass man das natürliche Beuteverhalten trainiert und nachspielt. Viele Besitzer haben ihre Feder, piksen ihre Tiere damit und wedeln vor ihrem Gesicht rum. Keine Beute wird vor dem Gesicht rumwuseln. Eine Maus würde alles machen, aber nicht auf die Katze zugehen. Also ist es besser, wenn man unter einem Teppich, einer Kante oder einem Kissen eine Feder versteckt oder hin und her zieht. So als würde sich die Beute tatsächlich verstecken. Ein Gegenstand, der auf dem Boden liegt und sich nicht bewegt, ist uninteressant.

Vor dem Spielen muss man allerdings Vertrauen aufbauen. Wie schafft man das?

Jede Katze ist da individuell. Manche stehen am Eingang und sagen quasi: "Hallo, schön, dass du da bist, komm rein, ich freue mich." Und dann gibt's aber auch Katzen, die weitaus zurückhaltender sind.

Wie geht man mit denen um?

Wir hatten einen Fall, wo sich ein Tier von niemandem anfassen ließ außer den Besitzern, und sie braucht seit kurzem Insulinspritzen. Die Besitzer können gar nicht mehr in den Urlaub fahren.

Und Ihr Sitter kann da nicht helfen?

Unsere Sitterin geht da jetzt schon seit zwei Monaten zwei Mal pro Woche hin und versucht, Vertrauen aufzubauen, um überhaupt irgendwann diese Katze mal anfassen zu können und dann später die Katze spritzen zu können.

Kostet das dann auch mehr?

Die aktuellen Besuche werden mit 25 Euro pro Besuch vergütet und wenn das Insulin dazu kommt, wird sich der Betreuungspreis erhöhen, da Medikamentenvergabe in ein größeres Betreuungspaket gehört.

Wie lockt man eine Katze aus der Reserve?

Es ist schon so, dass die Tiere nach einer gewissen Zeit auftauen. Nur die Zeitspanne ist komplett unterschiedlich. Bei den einen ist es eine Minute und bei den anderen kann es dauern, bis sie akzeptieren, dass man im gleichen Raum ist und sie Vertrauen fassen. Eine Katze versteht irgendwann: Das ist der Mensch, der mir Futter bringt.

Man muss also geduldig sein.

Man kann das Tier nicht gleich streicheln. Es werden Rituale aufgebaut und die Katze lernt dann schon auf Dauer, dass der Sitter etwas Positives ist.

Wäre es nicht angenehmer, die Katze in eine Katzenpension zu bringen?

Es gibt Katzen, die haben kein Problem damit. Aber man könnte es nicht mit jeder Katze machen. Ehrlich gesagt, mit recht wenig Katzen.

Warum nicht?

Katzen haben ihr Territorium. Das ist viel ausgeprägter als bei Hunden. Gerade bei Wohnungskatzen. Sie haben ja nichts anderes. Das ist die Wohnung, das ist der Raum, wo sie sich wohlfühlen. Die Besitzer sind die Bezugspersonen, die Routine und Geborgenheit geben und wenn das alles wegfällt und eine Katze dann in eine Katzenpension kommt, kann das mit wahnsinnigem Stress enden. Die Katzen in der Wohnung zu lassen und sie dort zu versorgen, ist für die Tiere das stressfreieste.