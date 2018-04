24. April 2018, 18:43 Uhr Theateraufführung Ein Sommernachtstraum wird wahr

Fünf Jahre lang hat das Sophie-Scholl-Gymnasium Shakespeares Werk geprobt und verändert - und nun damit das Prinzregententheater gefüllt

Von Christina Rebhahn-Roither

Es ist 12 Uhr. Nach fünf Jahren Vorbereitung bleiben nur noch sieben Stunden bis zur ausverkauften Premiere im Prinzregententheater am Montagabend. Euphorie liegt in der Luft, Schauspieler und Sänger üben ein letztes Mal Aufstellungen und Texte. Kleider werden gesucht, Mikros angebracht, auch die Programmhefte sind eingetroffen. Mitten in diesem Trubel sitzt die Projektleiterin Eva Lücking. Natürlich sei das Projekt eine mühsame und langwierige Arbeit, sagt die Lehrerin, "aber es ist unglaublich lohnend, weil am Ende alle unglaublich stolz, fokussiert und selbstbewusst auf der Bühne stehen". Die halbe Schulfamilie des Sophie-Scholl-Gymnasiums ist an dem Projekt beteiligt, außerdem Ehemalige, Eltern und Kinder des Horts Tumblingerstraße 6. Insgesamt sind das fast 300 Personen.

Der Sommernachtstraum von William Shakespeare ist bekannt, die Handlung vielschichtig. Auch die vielen Rollen machen das Stück zur idealen Wahl für das große Projekt. Das Sophie-Scholl-Gymnasium hat seinen eigenen Sommernachtstraum erschaffen. Seit Jahren arbeiten Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige zusammen an dem Theaterstück, dabei sind neue Szenen entstanden und Musik wurde eigens für die Aufführungen geschrieben. Durch das ständige Verändern und Weiterentwickeln des Stückes blieb auch die Motivation erhalten. "Wenn man das gleiche Stück fünf Jahre lang spielen würde, wäre es krass langweilig", sagt Lücking. "Es ist ein Frust für die Mitwirkenden, wenn ihnen Szenen wieder weggenommen werden. Aber in Wirklichkeit ist es auch ein Energieschub, wenn sie wieder Neues lernen." Seit dem Projektstart gab es schon Voraufführungen, allerdings in der Turnhalle. Im Prinzregententheater auftreten zu dürfen, ist für die Kinder und Jugendlichen ein Höhepunkt. So auch für Leonie Tuba aus der elften Klasse: "Es gibt einem schon einen kleinen Kick, wenn man weiß, dass wir dieses Jahr in dem ganz großen Theater sind."

Um 19 Uhr ist es schließlich so weit. Das Licht wird gedimmt, die Musik beginnt. Die Chöre füllen immer wieder die Bühne und tragen das Stück durch den Abend. Die Lehrer bringen das Publikum mit charmanten Einlagen zum Lachen, auch die jüngsten Hortkinder erinnern sich an ihre Choreografie. Nach fünf Jahren Schultheater endet die Premiere mit Ovationen im Saal und strahlenden Gesichtern auf der Bühne.