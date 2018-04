13. April 2018, 18:55 Uhr Schwabing Buddha-Statue aus Restaurant geklaut

Drinnen wurden gerade die letzten Teller abgeräumt, draußen machten sich derweil Langfinger ans Werk: Direkt aus dem Eingangsbereich des nach eigenen Angaben ältesten thailändischen Spezialitäten-Restaurants der Stadt haben Diebe eine 1,60 Meter hohe Statue eines stehenden Buddhas geklaut. Die Tat in der Hesseloherstraße in Schwabing ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am 12. März kurz nach Lokalschluss um 23 Uhr. Die Buddha-Darstellung im birmanischen Mandalay-Stil ist ungewöhnlich. Die Statue zeigt den Religionsstifter stehend und mit herabhängenden Armen, gekleidet in ein prächtiges Gewand, das die rechte Schulter freilässt und vor der Brust einen schalartigen Faltenwurf zeigt. Die hölzerne Skulptur ist komplett vergoldet. Ihr Wert dürfte mehrere Hundert Euro betragen.