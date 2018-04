2. April 2018, 18:49 Uhr Randalierer verletzt zwei Frauen Fahrrad als Wurfgeschoss

Ein betrunkener Randalierer hat am Sonntagabend ein Fahrrad über die Brüstung eines U-Bahn-Aufgangs am Sendlinger Tor vier Meter in die Tiefe geschleudert und dabei zwei Frauen verletzt. Der 30-Jährige wollte ein Rad stehlen, was aber misslang, weil es abgeschlossen war. Daraufhin schnappte er sich ein anderes Fahrrad und warf es in den Schacht. Das Rad traf eine 32-Jährige, die die Treppe hinaufging, an Schulter und Rücken, außerdem eine 62-Jährige an der Schulter, beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Randalierer lief unterdessen über die Blumenstraße, wo er eine Warnbake auf die Fahrbahn schleuderte. Die alarmierte Polizei nahm den Mann fest. Da der Ire in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde er dem Haftrichter vorgeführt.