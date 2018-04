3. April 2018, 18:47 Uhr Polizeieinsatz Streit um Sitzplatz in der S-Bahn eskaliert

Ein Streit über einen Sitzplatz ist am Ostermontag am S-Bahnhaltepunkt Taufkirchen nach einem Handyfoto derart eskaliert, dass die Bundespolizei nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. Begonnen hatte das Ganze kurz nach 13.30 Uhr damit, dass eine 38-Jährige die Tasche einer 24-Jährigen am Bahnhof Giesing von einer Sitzbank auf den Bahnsteig warf, um Platz für ihr Kind zu schaffen. Was sich davor ereignet hatte, darüber gehen laut Polizeisprecher Wolfgang Hauner die Meinungen der Betroffenen auseinander. Die Beteiligten fuhren mit der S 3 nach Taufkirchen und stiegen dort aus. Am Bahnsteig fotografierte die 24-Jährige ihre Kontrahentin mit ihrem Handy. Die ältere schlug der 24-Jährigen daraufhin das Handy aus der Hand und nahm es an sich. Dabei soll es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die Landespolizei griff ein und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.