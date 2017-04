11. April 2017, 12:21 Uhr Englischer Garten Vergewaltigung an der Isar - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest









Feedback

Anzeige

Im Dezember 2016 wurde eine Frau an der Isar bei Oberföhring brutal vergewaltigt.

Die Attacke überlebte sie nur knapp.

Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, der möglicherweise auch für eine Vergewaltigung in Rosenheim verantwortlich ist.

Der 27-Jährige bestreitet jedoch die Taten.

Von Martin Bernstein

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der nach ihrer Überzeugung am vierten Adventssonntag eine 45 Jahre alte Joggerin auf der Isarinsel bei Oberföhring vergewaltigt hat. Der selbe Täter soll auch für einen Überfall im November 2015 auf dem Inndamm bei Rosenheim verantwortlich sein. Opfer war damals eine 29 Jahre alte Spaziergängerin. Beide Frauen waren von einem dunkel gekleideten Mann gepackt, in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt worden. In Rosenheim hatte der Täter dabei einen Handschuh verloren. Die dort gesicherte DNA stimmt mit der überein, die der Täter in Oberföhring zurückgelassen hat.

Da die Polizei DNA-Spuren des Täters hat, gibt es nur wenig Zweifel daran, dass ihr jetzt der richtige Mann ins Netz gegangen ist. Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Asylbewerber aus der Osttürkei, teilt die Polizei mit. Der Verdächtige war im Oktober 2015 über Kiefersfelden eingereist, bis Dezember 2015 war er in Rosenheim. Am 31. März diesen Jahres wurde der Familienvater in einer Asylbewerberunterkunft in München festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München I hat unter anderem wegen versuchten Mordes Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dieser bestreite die Taten jedoch, so Markus Kraus, der Leiter der Münchner Mordkommission.

Freiwillige DNA-Probe bringt Polizei auf die Spur des Mannes

Die Polizei wurde auf den Hilfsarbeiter durch Zufall aufmerksam. Nachdem es im Dezember 2016 einen Raubüberfall in Feldmoching gegeben hatte, wurde auch der Tatverdächtige überprüft. Dieser gab damals freiwillig eine DNA-Probe ab. Mit dem Überfall konnte der Mann nicht in Verbindung gebracht werden. Die DNA-Probe führte die Beamten jedoch auf die Spur des mutmaßlichen Vergewaltigers.

Anzeige

Die Profiler der Münchner Kriminalpolizei hatten vor einem Serientäter gewarnt, der immer brutaler werde. Bei dem Überfall am Isardamm hatte das Opfer nur knapp überlebt. Ob der jetzt festgenommene Tatverdächtige auch für weitere Überfälle - etwa den auf eine 24 Jahre alte Joggerin Mitte Februar im Münchner Luitpoldpark - verantwortlich ist, ist derzeit noch offen.

Nach dem Überfall vom Dezember hatten die Präventionsexperten der Münchner Polizei Joggerinnen empfohlen, bei Dunkelheit bevorzugt auf belebten und beleuchteten Strecken zu laufen, möglichst zu zweit oder in einer Gruppe. Gefahrensituationen ließen sich schneller erkennen, wenn man auf Musik und Kopfhörer beim Laufen verzichte. Um einen möglichen Angreifer abzuschrecken und zugleich andere Menschen auf bedrohliche Situationen aufmerksam zu machen, empfahl die Polizei eine Trillerpfeife oder einen Schrill- oder Taschenalarm.

Täter lies bewusstloses Opfer in der Kälte liegen

Am Abend des vierten Advent hatte ein dunkel gekleideter Täter eine 45 Jahre alte Joggerin auf der Oberföhringer Isarinsel von hinten gepackt und sein Opfer in ein Gebüsch geschleppt. Dabei ging er so brutal vor, dass das Opfer das Bewusstsein verlor. Dann missbrauchte er die wehrlose Frau und ließ sie schutzlos in der Kälte liegen. Zum Glück kam die Frau nach der Tat noch so rechtzeitig wieder zu Bewusstsein, dass sie sich trotz ihrer schweren Verletzungen in die nahe gelegene Emmeramsmühle schleppen konnte.

Gen-Spuren, die der Täter hinterlassen hatte, führten die Ermittler der Münchner Mordkommission zu einem weiteren Fall: Am 26. November 2015 war in Rosenheim auf dem Inndamm eine 29-jährige Frau brutal vergewaltigt worden. Die beiden Fälle wurden den Ermittlungen zufolge vom selben Täter verübt, der seine Brutalität dabei noch steigerte. Lange Zeit jedoch war die Polizei bei ihrer Datenbanken-Suche nicht fündig geworden, sie konnte der gefundenen DNA noch keinen Namen zuordnen. Das ist nun gelungen.