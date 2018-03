6. März 2018, 12:30 Uhr Verbrechensserie Pfleger soll Rentner mit Insulin getötet und bestohlen haben

Der Pfleger steht im Verdacht, in mindestens vier weiteren Fällen Senioren in Lebensgefahr gebracht zu haben.

Zudem könnte er für zwei weitere Todesfälle verantwortlich sein.

Seit 2008 betreute der Beschuldigte pflegebedürftige Personen. Bislang konnte die Polizei 20 Senioren ermitteln, nun sucht sie in ganz Deutschland nach weiteren Betroffenen.



Von Thomas Schmidt und Martin Moser

Ein 37-jähriger Pfleger soll einen pflegebedürftigen Mann bestohlen und mit einer Insulin-Injektion getötet haben. Die Tat ereignete sich bereits am Rosenmontag, wurde von der Polizei aber erst jetzt bekannt gegeben. Sie ist wohl Teil einer größeren Serie: Der Mann steht im Verdacht, in mindestens vier weiteren Fällen pflegebedürftige Senioren in Lebensgefahr gebracht und drei weitere Personen bestohlen zu haben.

Ans Licht gekommen waren die Fälle, als der Pfleger am Rosenmontag selbst den Notruf wählte. Nach eigenen Angaben hatte er den von ihm betreuten 87-jährigen Mann leblos im Bett aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Rentners feststellen.

Bei der Überprüfung des 37-Jährigen fielen Unregelmäßigkeiten auf: Gegen ihn wurde bereits mehrfach ermittelt, unter anderem wegen Körperverletzung bei einem Senioren aus Weilheim, den der Mann ebenfalls betreut hatte. Bei dem Pfleger wurden zudem zwei EC-Karten des Verstorbenen, die zugehörigen Geheimzahlen, 1210 Euro Bargeld sowie ein Insulin-Pen und mehrere Ampullen Insulin gefunden.

Bei der Obduktion des Leichnams stellten die Rechtsmediziner mehrere Einstichstellen sowie einen niedrigen Blutzuckerwertfest. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und räumte schließlich ein, dem Rentner das Insulin verabreicht zu haben. Bei den Vernehmungen erfuhren die Beamten schließlich, dass der Beschuldigte seit 2008 als Pflegekraft arbeitet, unter anderem in Deutschland und England, und dabei eine Vielzahl an Patienten betreut hat.

Bislang konnte die Polizei 20 Personen ermitteln, die im Inland von dem Mann betreut wurden. Davon wurden in der Vergangenheit vier weitere Personen in teilweise lebensbedrohlichem Zustand in Kliniken eingeliefert. Bei allen wurde damals ein nicht zu erklärender niedriger Blutzuckerstand festgestellt. Eine der betroffenen Personen starb etwa zwei Monate nach dem Vorfall. Ein Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und einer möglichen Insulin-Injektion wird nun überprüft. In diesen vier weiteren Fällen wurden keine Gegenstände entwendet.

Eine dritte Person starb wenige Tage nachdem der Pfleger bei ihr seinen Dienst angetreten hatte. Die genauen Umstände untersucht die Polizei nun ebenfalls. Bei drei weiteren Personen besteht zudem der Verdacht, dass sie der 37-Jährige während seiner Pflegetätigkeit bestohlen hat.

Angestellt war der 37-Jährige meist über polnische oder slowakische Firmen. Seine Vermittlung an die Pflegepersonen erfolgte über in Deutschland ansässige Agenturen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen und Angehörigen, die Angaben dazu machen können, ob der Pfleger noch mehr als die bereits bekannten Personen betreut hat. Hinweise nimmt sie unter 089/29100 entgegen.