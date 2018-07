15. Juli 2018, 18:56 Uhr Nymphenburg Tödlicher Zusammenstoß mit Kleinlaster

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster getötet worden. Gegen 18.40 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Wagen in die Maria-Ward-Straße in Nymphenburg gefahren, die auf Höhe der Hausnummer 1 mit Pollern für Autos gesperrt ist. Umdrehen ist in der schmalen Straße nur schwer möglich. Als der 41-Jährige daraufhin wieder rückwärts aus der Sackgasse herausfahren wollte, versuchte der Radfahrer, der hinter dem Laster gefahren war, vergeblich auszuweichen. Beim Sturz schlug er ohne Helm mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Trotz erster Hilfe durch Passanten sowie Reanimation durch Notarzt und Sanitäter starb der 73-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.