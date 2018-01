4. Januar 2018, 18:54 Uhr Null Acht Neun Miese Tage fürs München-Karma









Silvester-Kater, Sturm, Regen und Januargrau - es gibt wirklich genug Dinge, die einem in diesen Tagen die Laune verderben können. Deshalb mal ein paar Ideen, wie das nicht passiert

Kolumne von Christiane Lutz

Viele Münchner sind mies ins neue Jahr gestartet. Mit Neujahrskater. Oder damit, beim Bleigießen eine Fernbedienung gegossen zu haben, die nicht auf der Erklärliste vorkam. Ein Kollege berichtete, dass seine Silvesterparty jäh endete, als die Katze des Gastgebers plötzlich an Blasenentzündung erkrankte und umgehend medizinisch behandelt werden musste. In den Tagen nach Silvester folgten: 60 Tonnen Raketenmüll und ein orkanartiger Sturm, der den Müll weggeblasen hätte, wäre er nicht längst fortgeräumt gewesen. So blies er die Weihnachtsbäume durcheinander, die sich überall zu traurigen Haufen türmen, um noch ein bisschen Wärme zu erfahren, bevor sie... nun ja. Tierpark geschlossen, S-Bahnen ausgefallen, Schuhe nass. Manche fürchten, diese ersten miesen Tage könnten das München-Karma des ganzen Jahres 2018 versauen.

Das, liebe Münchnerinnen und Münchner, müssen Sie nicht auf sich sitzen lassen. Nicht umsonst leben Sie in einer Stadt mit international gerühmter Lebensqualität. Es ist Ihre Pflicht, diese grauen Tage für inneres und äußeres Schönwettermachen zu nutzen. Zeigen Sie, dass München es besser kann. Besuchen Sie den nächstgelegenen Zeitschriftenladen und kaufen Sie alles, auf dem ein Mandala zum Ausmalen abgebildet ist. Eine selbstgehäkelte Tischdecke, auf der ein selbstgebackener Apfelkuchen steht. Ein Mann, der Holz hackt und dabei zufrieden aussieht. Malen Sie aus, häkeln Sie, backen Sie, hacken Sie Holz. Dann melden Sie sich bei allen Yogastudios in Ihrer Umgebung an und trinken die Tees, die dort angeboten werden. Gehen Sie nicht einfach an der Isar entlang. Gehen Sie an der Isar entlang und sagen Sie sich dabei: "Wie schön, dass ich an der Isar entlang gehe." Atmen Sie. Sie stehen nicht im Stau, Sie haben endlich mal Zeit für sich. Löschen Sie das Wort "Blasenentzündung" aus Ihrem Handy-Lexikon und ersetzen Sie es durch "Bombenstimmung". Räumen Sie Ihr Kellerabteil aus und werfen Sie alles, was sich keinem Besitzer oder Zweck zuordnen lässt, in eine dieser "Zu Verschenken"-Kisten und stellen Sie sie vor Ihre Haustür. Umarmen Sie einen Busfahrer. Freuen Sie sich auf: Ihre nächste Mieterhöhung! Die Landtagswahl! Dass bald Fasching ist und Sie in München davon kaum belästigt werden.

Und wenn das alles das Städte-Karma nicht verbessert, machen Sie kurz mal: gar nichts. Das hilft immer.