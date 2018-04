19. April 2018, 18:52 Uhr Neue Heimat Der Teufel tippt mit

In dieser Reihe schreiben geflüchtete Journalisten über ihren neuen Alltag in Oberbayern. Heute geht es um Sportwetten

Kolumne von Olaleye Akintola

Der Raum hat Drehstühle und Wandbemalung. Ein Mann im roten Outfit ist dort zu sehen, Müller steht auf seinem Rücken. Überall Bildschirme, wo Männer einem Ball nachlaufen, aus den Lautsprechern schallen aufgeregte Stimmen, die immer schneller und lauter werden. Ansonsten sieht es hier fast aus wie an einer Hotelbar. Nur, dass man am Eingang nicht begrüßt wird - und kein lächelnder Kellner Bestellungen entgegennimmt. Und dass die Menschen hier mucksmäuschenstill sind. Es sprechen nur die Fernsehreporter, die Gäste sind in sich gekehrt. Den Blick starr auf einen Papierzettel gerichtet, oder auf ein Mobiltelefon. Jeder ist für sich selbst.

Münchens Wettbüros sind Orte, in denen es um Mannschaftssport geht, trotzdem begegnen sich hier Einzelkämpfer. Und ihre Gegner sind die Buchmacher der großen weiten Welt. Es sieht so aus, als ginge es um Sport, eigentlich geht es aber um etwas anderes. Es ist eine europäische Fußballnacht, Champions League, zwei große englische Klubs spielen, Tags darauf greift der Münchner Vertreter ein. Weiß der Teufel, wie diese Spiele ausgehen werden. Doch die Spieler im Raum haben sich dem ausgesetzt. Für die kommenden 90 Minuten ist ihr Geld in den Klauen des Löwen, und vielleicht landet es in seinem Schlund.

Sehr abenteuerlich, so ein Wettlokal. Wo ich herkomme, sind Sportwetten nicht sonderlich beliebt. Wettlokale wie in München gibt es praktisch kaum, die Menschen in Nigeria lieben Fußball und sind auch für Glücksspiel nicht generell abgeneigt, allerdings setzen sie ihr Geld nicht so gerne auf Fußballspiele. Das liegt vielleicht auch daran, dass man dort im Fernsehen recht wenig Sport gezeigt bekommt. Und wer setzt schon sein Geld auf ein Spiel, bei dem man nicht überprüfen kann, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

In München sind sie in diesen Wochen ganz wild auf Fußball. Weil ihr Vorzeigeverein Pokale gewinnen kann, von denen sie erst ein paar Dutzend in den Vitrinen stehen haben. In diesen Tagen sind die Wettbüros oft gut gefüllt, auch unter der Woche. Am Anfang sieht man den meisten Hoffnung in ihren Augen an. Am Ende des Abends trotten aber viele allein und traurig zur Tür hinaus.

In Nigeria spricht man dann davon, dass jemand sowohl den Fisch als auch den Köder verloren hat. Man sagt das jungen Leuten nach, die keine Arbeit haben und auf der Suche nach einem Ausweg der Spielsucht verfallen sind. Das kommt bei der angespannten wirtschaftlichen Lage im Land nicht selten vor. Anders ist das bei Lotto - und das ist eine große Gemeinsamkeit mit Deutschland: Lotto wird in Nigeria als seriös angesehen, als eine Art spiritueller Beistand. Die berühmteste nigerianische Lotterie nennt sich "Baba Ijebu". Sie wird durch einen knauserigen alten Mann dargestellt, der sein Geld nie mit anderen teilt, sondern im Portemonnaie hortet. Wann immer er mit den richtigen Zahlen besiegt wird, ist das Anlass für eine große Party.

Für mich ist Glücksspiel wie die Eidechse auf der Stirn eines Teufels. Haut man drauf, wird der Teufel aggressiv, lässt man die Eidechse sitzen, empört sich der Teufel auch. Deutlich näher sind mir da die Fußballkneipen, wo es nicht um Geld geht, sondern um Emotionen. Wenn die Leute rot gekleidet sind und ausflippen, wenn der Mann mit der Nummer 25 einen Ball zwischen zwei Pfosten befördert.

Übersetzung aus dem Englischen: koei