16. April 2018, 18:57 Uhr Münchner Momente An der Mauer auf der Lauer

Ärger über Baustellen? Ach was. Die Stadt zeigt vielmehr ihr Herz für Trendsportler - gerade am Rindermarkt

Kolumne Von Andreas Schubert

Für alle, die Parkour nicht kennen: Das ist eine Art Sport, bei dem junge Menschen in Städten von Dach zu Dach oder über Mauern springen und dabei aussehen wie menschliche Grashüpfer. Das Internet ist voll mit Parkour-Filmchen, je spektakulärer die Bilder, desto mehr Klicks gibt's als Belohnung. Jetzt will die Stadt München den Trendsport auch Senioren näherbringen. Das erste Pilotprojekt läuft derzeit am Rindermarkt, wo ein als Bauzaun getarntes Parkour-Hindernis die Fitness älterer Passanten befördern soll.

Das geht so: Wer direkt am Zaun Richtung Straße entlanggeht, dessen Weg endet an einem Mäuerchen, etwa einen halben Meter hoch. Die Stadt hätte natürlich einen kleinen Durchgang zwischen Mauer und Zaun lassen können, aber das widerspräche dem Trendsport- und Fitnessgedanken, man sorgt sich ja um die Gesundheit der Mitbürger. Bleibt nur drüber steigen oder hüpfen, wobei volle Einkaufstaschen den Fun-Faktor deutlich erhöhen. Auch wer lieber den Umweg über die Treppen am Brunnen nimmt, tut etwas für seine Fitness und das ist schließlich nie verkehrt.

Wer ein bisschen Spaß haben will, sollte sich einfach mal ein Weilchen an den Brunnen setzen, ein wenig zuschauen, wie sich die Leute am Mäuerchen abmühen oder mit säuerlichen Mienen den Umweg nehmen - und sich vor allem deren Geschimpfe notieren. Da lernen auch geübte Grantler noch was dazu. Die Auswertung des Parkour-Pilotversuchs soll das bis dahin noch zu gründende "Superreferat für Straßensport und Humor am Bau" dem Stadtrat Ende 2020 vorstellen.