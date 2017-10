21. Oktober 2017, 10:02 Uhr Rosenheimer Platz Messerattacke auf Passanten in Münchner Innenstadt









Die Polizei fahndet rund um den Rosenheimer Platz nach dem Täter, der auf einem Fahrrad unterwegs ist. Es gibt mindestens vier Verletzte.



Von Kassian Stroh und Heiner Effern

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in München mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter attackierte der Polizei zufolge seit 8.15 Uhr am Morgen an fünf Stellen um den Paulaner Platz in der Nähe des Rosenheimer Platzes Passanten, mindestens vier Personen wurden dabei verletzt.

Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Die Polizei hat eine Warnung herausgegeben. Anwohner sollen den kompletten Bereich um den Ostbahnhof meiden und in ihren Häusern bleiben. Die Fahndung nach dem Mann laufe in der Münchner Innenstadt auf Hochtouren, gab die Polizei bekannt.

Via Twitter gaben die Beamten folgende Täterbeschreibung bekannt: Der Mann sei etwa 40 Jahre alt, trage eine graue Hose und eine grüne Trainingsjacke sowie einen Rucksack mit einer Isomatte. Er sei mit einem schwarzen Rad vom Ostbahnhof in Richtung des ehemaligen Paulandergeländes unterwegs. Wer dem Mann begegne, solle die Polizei informieren und sich nicht selbst in Gefahr bringen.