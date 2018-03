16. März 2018, 18:57 Uhr München Im Pflegeheim

"Es ist kein Beruf, sondern eine Berufung", sagt Enrico Büttner. Der ausgebildete Altenpfleger hat schon Zivildienst im Pflegeheim gemacht. Seitdem steht für ihn fest, dass er hier seinen Traumberuf gefunden hat. "Und seitdem bin ich auch mit dem Herzen dabei", sagt der 41-Jährige. Büttner arbeitet in einem Seniorenwohnheim der Münchenstift. Unter den knapp 2000 Mitarbeitern sind 535 Männer. Mit knapp 28 Prozent liegt Münchenstift damit über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 23 Prozent Männern in der Altenpflege. Für Büttner war das nie ein Thema. Entscheidend sei, dass einem die Arbeit Spaß mache. Klar, manchmal schlauche sie auch, aber in welchem Beruf ist das nicht so? "Besonders schön ist es, die Dankbarkeit zu spüren." Oft ohne Worte. Wenn Büttner die leuchtenden Augen der Bewohner sieht, ist das immer motivierend. Aber es ärgert ihn, dass Altenpfleger oft nur in negativen Kontexten in den Medien auftauchen würden.