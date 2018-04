10. April 2018, 19:23 Uhr München heute Whatsapp gegen Dreck / Geschreddertes Kunstwerk / Mietwucher

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

Bahnhöfe gehören selten zu Orten, an denen wir gerne Zeit verbringen: Es ist hektisch, es stinkt und überall dieser Müll! Bayerische Bahnhöfe sollen jetzt schöner werden, zumindest weniger dreckig. So stellt es sich die Deutsche Bahn vor. Per Whatsapp können jetzt Reisende weggeworfene Kaffeebecher, Kaugummis und Zigarettenstummel melden.

Laut Bahn räumt das Reinigungspersonal den Müll dann so schnell wie möglich weg. Zudem kann die Sauberkeit des Bahnhofs mit einer Schulnote bewertet werden.

Die Realität sieht im Moment noch anders aus: Zu verlockend ist es da, dem Münchner Hauptbahnhof eine glatte Fünf reinzudrücken. So wird die Kontaktnummer zur Bahn schnell zum Ventil, um Frust abzubauen - wie bei meinem Kollegen Andreas Schubert. Er hat seine bisher versteckte Wutbürger-Seite ausgelebt und ein Tagebuch des Drecks niedergeschrieben.

Falls es Ihnen genauso geht: 015792397431.

Das Wetter: Zuerst wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Tagesverlauf gewinnt die Sonne dann die Oberhand - damit steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Angeklagter schreddert Baselitz-Werk

In München hat der Prozess um einen spektakulären Kunstdiebstahl begonnen. Die drei mutmaßlichen Täter sollen Bilder im Wert von 2,5 Millionen Euro beiseitegeschafft haben. Allerdings unterlief den Tätern eine Panne: Eines der Bilder, das einen Wert von 45 000 Euro hat, soll zerstört worden sein. Zum Artikel

Der Neuen Pinakothek droht Ende 2018 die Schließung

Das Brandschutzkonzept ist zum letzten Mal verlängert worden. Die anschließenden Auswirkungen auf die Ausstellungsräume sind weitreichend. Zum Artikel

Schütze von Unterföhring hatte "schlechte Gedanken"

Alexander B. ist wegen dreifachen Mordversuchs angeklagt. Der psychisch kranke Mann hat einer jungen Polizistin am S-Bahnhof in den Kopf geschossen. Sie wird ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben. Zum Artikel

Ein Zimmer, sechs Bewohner, 2970 Euro Miete

Viele Migranten in München haben es schwer, eine Bleibe zu finden. Manche Vermieter nutzen ihre Verzweiflung aus - und schröpfen dabei auch die Stadt. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: Noel Gallaghers High Flying Birds | 12.04. Zenith Noel Gallagher und seine Band geben endlich wieder live ihren zauberhaften Mix aus künstlerischer Waghalsigkeit und Popmusik zum Besten. Von HELMUT präsentiert und ein absoluter Genuss für die Ohren.

Die Verlegerin | 11.04. Kino Münchner Freiheit Die großartige Meryl Streep spielt die Herausgeberin der berühmten Washington Post. Im Jahr 1971 hatte die Zeitung hat mit der Enthüllung der "Pentagon Papers" der damaligen US-Regierung den Kampf angesagt. Nach einer wahren Geschichte und ultra-spannend!

Chad Lawson | 11.04. Black Box im Gasteig Bach und Chopin, neu arrangiert und interpretiert von dem hervorragenden amerikanischen Klaviervirtuosen.

WÄHRENDDESSEN IN ...

...Neu-Ulm: "Nuxit"-Fronten formieren sich

Die Auswirkungen des Brexit scheinen endlos: Der Finanzstandort London wankt, womöglich geraten Arbeitsplätze in Gefahr, auch Reisen nach England verkomplizieren sich wohl. Knapp zwei Jahre nach der Brexit-Abstimmung macht das Modell des Austritts in Neu-Ulm Schule. Der Stadtrat hat beschlossen, den Austritt aus dem Landkreis Neu-Ulm zu beantragen - den Nuxit also. Dagegen formiert sich wiederum Widerstand. Die No-Nuxit-Initiative hat nach eigenen Angaben bereits 2800 Unterschriften gesammelt - die Bürger sollen nun entscheiden, wie in Großbritannien.

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg