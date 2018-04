10. April 2018, 18:30 Uhr Reisen in Bayern Wenn der Bahnsteig dreckig ist - schreiben Sie eine Whatsapp

Reisende können Schmutz an bayerischen Bahnhöfen künftig direkt der Deutschen Bahn per Whatsapp melden.

Die Bahn hat in Bayern einen neuen Service: Reisende sollen ihr jetzt die "schmutzigsten Dinge" anvertrauen.

Kolumne von Andreas Schubert

Aus dem Tagebuch eines ordnungsliebenden Wutbürgers: Seit Dienstag einen neuen Kontakt im Handy eingespeichert, diesen "Drecksbahnhof" genannt, die Nummer ist 0157 92 39 74 31. Und gleich eine Whatsapp an Drecksbahnhof geschickt, weil am Münchner Hauptbahnhof, gleich neben dem Treppenabgang zur S-Bahn, ein Kaugummipapier am Boden lag. Dann noch mal Drecksbahnhof kontaktiert, wegen der Zigarettenstummel am Eingang zur Arnulfstraße. Gleich eine Nachricht hinterhergefeuert, weil jemand am Bahnsteig seinen Cappuccino verschüttet hatte. Schulnote vergeben für den Hauptbahnhof München: Eine glatte Fünf, ist doch wahr! Mist, Akku leer, dabei war an Gleis 26 ein herrenloses Papiertaschentuch am Boden und der Mülleimer am Würstelstand schon halb voll. Memo: Morgen nachträglich Drecksbahnhof Bescheid stoßen!

Bayerntickets für die restlichen Tage der Woche gekauft: Auf der To-do-Liste stehen Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Und natürlich die Bahnhöfe in München Ost und Pasing. Auch von da will Drecksbahnhof Ekelmeldungen übermittelt bekommen - und das eine oder andere Stück Müll wird sich dort schon auch finden lassen. Schließlich hat die Bahn uns Reisende mit Sinn für Sauberkeit ja ausdrücklich darum gebeten. "Uns können Sie die schmutzigsten Dinge per Whatsapp anvertrauen!", wirbt sie. Viel über das semischlüpfrige Eisenbahnerspäßle gelacht! Wer also eine Verunreinigung zu monieren hat, soll diese an oben genannte Nummer senden, dann kommt eine Putzperson und macht's weg. Und ja, Noten kann man ausdrücklich auch vergeben, sagt die Bahn. Aber was soll man denn sonst geben außer "mangelhaft"? Alles andere wäre ja viel zu nett und keine Motivation für die Zuständigen.

Drecksbahnhof kann sich auf was gefasst machen. Plan für die nächsten Monate: Schmutz suchen und finden, zur Not immer etwas Unrat dabeihaben, um diesen an geeigneter Stelle auszubringen. Whatsapp schicken, auf Antwort warten, sich wichtig vorkommen. Sauber, sog i!