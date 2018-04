10. April 2018, 16:33 Uhr Prozess Angeklagter schreddert Baselitz-Werk

Drei Männer stehen in München vor Gericht, weil sie 19 Werke des Künstlers Georg Baselitz im Wert von 2,5 Millionen Euro gestohlen und weiterverkauft haben sollen.

Die drei Angeklagten räumten zum Auftakt des Prozesses die Vorwürfe ein.

Eines der Bilder, das einen Wert von 45 000 Euro hat, soll von einem der mutmaßlichen Täter zerstört worden sein.

Von Andreas Salch

Mit "Bruno II" kamen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes ins Rollen. Bei der für einen Laien kryptischen Bezeichnung handelt es sich um den Titel eines großformatigen Gemäldes von Georg Baselitz, einem der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler. Das Bild wurde einer Galerie in München angeboten. Als deren Inhaber Informationen dazu im Atelier des Meisters einholte, fiel man dort aus allen Wolken, berichtete eine Kriminalpolizistin am Dienstag vor dem Landgericht München I.

Denn "Bruno II" gehört zu einer wertvollen Sammlung, die Baselitz gehört und in einem Kunstdepot in der Nähe von München lagert. Doch "Bruno II" sowie weitere 18 Kunstwerke des "Archivs Georg Baselitz" wurden aus dem Depot gestohlen. Ihr Wert wird von der Staatsanwaltschaft München mit "wenigsten 2,53 Millionen Euro" angegeben.

Bei den Tätern handelt es sich um den Lkw-Fahrer David Sch. sowie den Spediteur Michael Sch. und dessen Sohn Robyn aus Leverkusen. Sie müssen sich in dem Verfahren vor der 8. Strafkammer wegen Diebstahls beziehungsweise gewerbsmäßiger Hehlerei und Betrugs verantworten. Alle drei räumten zum Auftakt des Prozesses die Vorwürfe aus der Anklage im Großen und Ganzen ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall könnten Stoff für ein Drehbuch abgeben. Nachdem klar war, dass sich "Bruno II" nicht mehr in dem Depot bei München befand, kam es zu einer Überprüfung des Bestands. Ergebnis: Außer dem Gemälde, das später in Freiburg sichergestellt wurde, fehlten noch weitere Kunstwerke. Über die Spedition, die es nach Freiburg gebracht hatte, gerieten Michael Sch. und sein Sohn Robyn ins Visier der Fahnder.

Michael Sch. und David Sch. kennen sich seit vielen Jahren und sind gut miteinander befreundet. David Sch. genoss zudem in dem Kunstdepot, für das er mehr als 20 Jahre arbeitete, eine besondere Vertrauensstellung. Deshalb hatte er freien Zugang zu allen Kunstwerken. Zwischen Ende Juni 2015 und Mitte März 2016 stahl er nacheinander Gemälde und Zeichnungen von Baselitz und bot sie seinem Freund Michael Sch. an. "Ich habe was Nettes für dich", soll er dann zu dem 52-Jährigen am Telefon gesagt haben.

Ein Bild mit dem Titel "Adler 77" gilt als verschollen

Michael Sch. bot die Hehlerware wiederum Kunstfreunden an. Mit mäßigem Erfolg. Die Werke aus des Meisters Privatarchiv sollen nicht sonderlich gefragt gewesen sein. Verkauft wurde lediglich das Bild mit dem Titel "Stürzender Adler" von 1977 zum Preis von 22 000 Euro. David Sch. erhielt von seinem Freund angeblich zwischen 30 000 und 50 000 Euro für seine Dienste. Mit dem Geld, so die Verteidigerin des 40-Jährigen, Rechtsanwältin Petra Eßer, habe sich ihr Mandant seinen Kokain-Konsum finanziert.

Robyn Sch. gab bei seiner Vernehmung zu, "indirekt" beim Verkauf mitgemacht zu haben. Potenziellen Käufern habe er zur Provenienz der Kunstwerke nur gesagt: "Das sind Werke von meinem Vater." Richter Gilbert Wolf erwiderte darauf: "Das ist klassische Absatzhilfe." Michael Sch. bemühte sich, seinen Sohn soweit es geht aus allem herauszuhalten.

Bis auf zwei Werke hat Michael Sch. alles zurückgegeben. Ein Bild mit dem Titel "Adler 77" gilt als verschollen. Das Bild, das verkauft wurde, soll nach dem Willen von Georg Baselitz in den Händen seines neuen Besitzers bleiben. Nach Auskunft der Sachbearbeiterin des Landeskriminalamtes seien die zurückerhaltenen Werke nicht beschädigt. Michael Sch. soll sie in seinem Keller abgestellt haben, in dem auch Mülleimer standen, sagte David Sch.

Der "Akt Elke", Wert 45 000 Euro, ist indes verloren. Robyn Sch. hat ihn eigenen Angaben zufolge "geschreddert" und alles auf "mehrere Mülltonnen verteilt". Als Fahnder die Wohnung seines Vaters durchsuchten, sollen sie die Papierarbeit nicht als ein Werk von Baselitz erkannt haben. Mit der Zerstörung habe er seinen Vater schützen wollen, so Robyn Sch. Der Prozess wird fortgesetzt.