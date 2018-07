12. Juli 2018, 18:44 Uhr München Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen eine alte Frau aus ihrer bereits stark verrauchten Wohnung im Hasenbergl gerettet. Dort waren Plastikteile auf dem Herd verschmort und hatten giftigen Brandrauch erzeugt. Der Qualm wurde kurz nach 5 Uhr von den Bewohnern eines sechsstöckigen Gebäudes an der Kienestraße bemerkt, da aus einem gekippten Fenster im zweiten Stock ständig Rauch quoll. Sie verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Moosach und der freiwilligen Feuerwehr Harthof kamen und ein Atemschutztrupp verschaffte sich gewaltsam Eintritt zur Wohnung, aus der sie die Frau umgehend ins Freie brachten. Die alte Dame hatte mutmaßlich den giftigen Rauch eingeatmet und wurde mit einem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte entfernten das angebrannte Plastik und brachten es ins Freie. Löschmaßnahmen waren nicht notwendig, die Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht.