Auf dem Revier

Von den 25 Polizeiinspektionen in München wird nur eine von einer Frau geleitet. Andrea Ortmayr ist seit fast zehn Jahren Chefin der Inspektion 22 in Bogenhausen. Eine extrem vielfältige Arbeit, sagt die 44-Jährige. "Ich bin auf Einsätzen unterwegs und auch nah dran an den Menschen." Als sie 1992 in Altötting bei der Polizei anfing, waren Frauen in Uniform noch etwas ganz Außergewöhnliches. Das habe sich zum Glück geändert. "Unsere schärfste Waffe ist das Wort, und das können Frauen und Männer gleich gut." Dass Frauen bei der Polizei bisher kaum in Führungspositionen vertreten sind, ändere sich zwar, aber leider nur langsam. "Man muss sich klar werden, was man möchte." Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie überlegt und entschieden, wie sie Beruf und zwei Kinder vereinbaren können. Klar sei aber auch, wenn man Karriere machen möchte, dann sei das mit Abstrichen im Privatleben verbunden. Das sei immer eine individuelle Entscheidung.