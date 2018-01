8. Januar 2018, 21:46 Uhr Maxvorstadt Rechtspopulismus in Europa









Feedback

Zur Podiumsdiskussion "Rechtspopulismus in Europa - Analysen und Gegenstrategien" lädt das Team des NS-Dokumentationszentrums am Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr, in die Brienner Straße 34 ein. András Biró-Nagy, Direktor des Budapester Think Tanks "Policy Solutions", Stefan Dehnert von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Michael Minkenberg, Lehrstuhlinhaber Vergleichende Politikwissenschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, nehmen das Phänomen in den Blick und analysieren die Bedingungen der Entwicklung.