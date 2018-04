20. April 2018, 09:29 Uhr Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching will Stadion umbauen

Die SpVgg Unterhaching will in die zweite Fußball-Bundesliga aufsteigen.

Auch dafür hat die Sanierung des Stadions hohe Priorität.

Offenbar denkt man im Verein darüber nach, die Baumaßnahmen aus eigenen Mitteln zu bezahlen.

Von Stefan Galler, Unterhaching

Sportlich ist die Saison für die SpVgg Unterhaching praktisch gelaufen, vier Spieltage vor der Sommerpause kann der Neuling in der dritten Liga nicht mehr in den Kampf um den Aufstieg eingreifen, hat aber die Abstiegsränge längst souverän auf Distanz gehalten.

Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm liegt auf Platz acht, will aber ab der kommenden Saison massiv angreifen, um womöglich den von Klubpräsident Manfred Schwabl für die nächsten Jahre als wirtschaftlich notwendig bezeichneten Zweitligaaufstieg möglicherweise schon im zweiten Drittligajahr zu packen. Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, benötigt es aber allerhand Vorarbeiten. Und da steht die Stadionfrage an oberster Stelle.

Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde nun nach SZ-Informationen ein erster Schritt getan: Die Rasenpflege für den Hauptplatz im Stadion und den Trainingsplatz 1, auf dem die erste Mannschaft täglich übt, liegt künftig im Verantwortungsbereich des Vereins, wodurch sich die Gemeinde personelle Kapazitäten spart. Die Pflege der übrigen Plätze, die in erster Linie von Jugendteams genutzt werden, erledigen weiterhin Gemeindemitarbeiter.

Doch mit dieser ersten Maßnahme sind die Wünsche der SpVgg bezüglich ihrer Heimstätte noch lange nicht erfüllt. Wie aus Gemeindekreisen zu hören ist, steht als nächstes die Sanierung der Osttribüne auf dem Plan: Weil das 100 000 bis 150 000 Euro teure Vorhaben auf der Prioritätenliste der Gemeinde weit unten angesiedelt ist und eigentlich frühestens 2020 aktuell werden würde, strebt die SpVgg nun womöglich an, die Sanierung aus eigenen Mitteln zu bezahlen.

Die Tribüne darf seit Sommer 2017 überhaupt nicht mehr genutzt werden, weil sich der Untergrund gesenkt hat und dadurch Risse im Beton aufgetreten sind. Auf SZ-Nachfrage wollen die SpVgg-Verantwortlichen die Pläne, wonach der Verein die Sanierung selbst in Angriff nehmen will, nicht bestätigen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Fußballer eine rasche Lösung des Problems schon deshalb begrüßen würden, weil die Nachfrage nach Tickets zunimmt.

Die Nachfrage nach Tickets steigt

Schon in der nun zu Ende gehenden Saison wird man einen Schnitt von mehr als 3000 Zuschauern pro Heimspiel aufweisen, was deutlich mehr ist als in der letzten Saison in Liga drei 2014/15. Das ist nicht überraschend, schließlich spielt Schromms Elf ansehnlichen Offensivfußball; im heimeligen Stadion fühlen sich auch Familien mit kleinen Kindern wohl. Dazu ist der Sportpark das einzige Stadion im Großraum München, wo man noch Karten für Profifußball bekommt; ganz im Gegensatz zu den Spielen des FC Bayern und des TSV 1860, die stets ausverkauft sind.

Eines ist allerdings klar: Alleine mit dieser Baumaßnahme ist der Sportpark noch nicht zweitligatauglich: Im Falle eines Aufstiegs muss das Flutlicht von aktuell 800 Lux auf 1500 Lux aufgerüstet werden, um HD-Übertragungen im Fernsehen zu gewährleisten. Und dann müsste eben auch eine komplette Überdachung der Zuschauerränge her, seit einigen Jahren Grundvoraussetzung für die Zulassung eines Stadions für Zweitligaspiele.

Durch die Veränderungen in der Peripherie sind in den Jahren der Drittklassigkeit viele Parkplätze verloren gegangen, mindestens 750 muss ein Verein jedoch vorhalten, wenn er über ein 15 000 Menschen fassendes Stadion in der zweiten Liga verfügt. Eine Lösung dieses Problems könnte ein Parkhaus bringen, noch gibt es dazu jedoch keine konkreten Pläne.