21. März 2018, 21:58 Uhr Politik Stühlerücken im Baierbrunner Rathaus

Bernhard Ketterl wird Zweiter Bürgermeister, Birgid Ley rückt in den Gemeinderat nach

Von Sophie Kobel, Baierbrunn

"Dieses Blechteil, also die Amtskette, lass ich noch ein wenig an, denn es gibt ja noch mehr Punkte zu besprechen." Wolfgang Jirschik lacht. Der bisherige Zweite Bürgermeister von der Überparteilichen Wählergruppe (ÜWG) ist seit Dienstagabend auch offiziell Erster Bürgermeister von Baierbrunn. Vereidigt wurde er vom ältesten Gemeinderatsmitglied Alfred Hutterer (ebenfalls ÜWG). "Unserem Methusalix", wie Jirschik ihn nennt. Zum neuen Zweiten Bürgermeister wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstag Bernhard Ketterl von der CSU gewählt, als neue Gemeinderätin rückt Birgid Ley auf der ÜWG-Liste für Jirschik nach. Beide wurden vom neuen Bürgermeister vereidigt.

Bernhard Ketterl war der einzige Kandidat für das Amt des Zweiten Bürgermeisters. Der 66-jährige Baierbrunner wurde nach eigenen Angaben bereits vor der Bürgermeisterwahl von Jirschik persönlich darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, das Amt des Stellvertreters zu übernehmen. Da er in seiner Rente Zeit für die zusätzlichen ehrenamtlichen Aufgaben habe, habe er zugesagt. "Herr Jirschik hat alle Fraktionen vorher befragt, es war mir sehr wichtig, eindeutig gewählt zu werden", sagt Ketterl. Und das wird er. 13 Stimmberechtigte verschwinden nacheinander in den kleinen Holzkabinen und stimmen, abgesehen von einer Enthaltung, alle für Ketterl. Jirschik freut sich: "Wenn dann mal wieder ein Pfützerl, also ich mein' ein Kiesweiher, als Erholungsgebiet, eingeweiht wird, gehst du ab jetzt zur Eröffnung", scherzt er.

Der freigewordene Platz im Gemeinderat geht an die Listennachfolgerin Ley. Die 62-jährige Gesundheitspädagogin ist bereits Stellvertreterin im Vorstand der ÜWG Baierbrunn. Ley übernimmt auch Jirschiks bisherige Funktion als stellvertretendes Mitglied des Bauausschusses.

Jirschik ist am 11. März mit 68 Prozent der Stimmen zum Nachfolger der zurückgetretenen Bürgermeisterin Barbara Angermaier (Baierbrunner und Buchenhainer Interessengemeinschaft) gewählt worden. Davor hatte er bereits seit Dezember kommissarisch die Geschäfte im Rathaus geführt.