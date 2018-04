12. April 2018, 22:07 Uhr Musical Die andere Doris Day

Ein Musical zeigt die dunklen Facetten der Schauspielerin und Sängerin

Von Udo Watter, Unterschleißheim/Taufkirchen

Auch wenn ihre Filme frivol-fröhliche Titel wie "Bettgeflüster", "Ein Pyjama für zwei" oder "Spion in Spitzenhöschen" trugen - eine Frau von offensivem Sex-Appeal war Doris Day nie. Im Gegenteil, die 1924 als Doris Mary Ann Kappelhoff in Cincinnati geborene Schauspielerin galt in den Fünfzigern und Sechzigern als "Sauberfrau" Hollywoods, sie verkörperte in ihren romantischen Komödien - oft an der Seite von Rock Hudson - zwar resolute, aber doch ziemlich prüde und brave Figuren, die letztlich vor allem ein Ziel verfolgten: in den Hafen der Ehe einzulaufen. Ihrem ersten Leinwandpartner Oscar Levant wird das feine Bonmot zugeschrieben: "Ich kannte sie, bevor sie Jungfrau wurde."

Tatsächlich war das Leben von Doris Day, die auch als Sängerin große internationale Erfolge feierte, oft alles andere als dem keuschen, zuckersüßen All-American-Girl entsprechend. Neben Erfolgen musste der blonde Weltstar auch schwere Schicksalsschläge, Krankheit, Familiendramen und Vergewaltigung verarbeiten. Das Musicaldrama "Doris Day - Day by Day" das am Freitag, 20. April, im Bürgerhaus Unterschleißheim, und am Freitag, 27. April, im Kulturzentrum Taufkirchen zu sehen ist, widmet sich gerade auch diesen dunklen und unglücklichen Facetten des Stars. Die Hauptrolle hat mit Angelika Milster keine Unbekannte: Sie gilt als eine Grand Dame des deutschen Musicals und wurde in den Achtzigern als Grizabella in Andrew Lloyd Webbers "Cats" und dem von ihr interpretierten Song "Erinnerung" bekannt.

Autor Rainer Lewandowski beschreibt in seinem Musicaldrama neben der glamourösen Sängerin und Schauspielerin auch die private Doris Day. Angelika Milster, die auch als Fernseh-Schauspielerin bekannt ist, erzählt in ihrer Rolle als Day rückblickend über ihr bewegtes Leben: die Geschichte einer Künstlerin, die über eine tolle Stimme verfügte und als Schauspielerin oft unterschätzt wurde - neben ihrer komödiantischen Begabung offenbarte sie in Thrillern wie "Mitternachtsspitzen" oder Alfred Hitchcocks "Der Mann, der zu viel wusste" auch großes dramatisches Talent. In letztgenanntem Film singt Day, die Tochter deutscher Einwanderer, auch ihr berühmtestes Lied "Que sera, sera?", das 1957 mit dem Oscar prämiert wurde.

Der Song wird natürlich auch in Unterschleißheim und Taufkirchen erklingen, neben weiteren Hits, Balladen und humorvollen Liedern - Angelika Milster ist hier in ihrem Metier. Doris Day, die in späteren Jahren vor allem als Tierschützerin aktiv war, lebt immer noch zurückgezogen auf ihrer Farm in Kalifornien. "Mit mir halte ich das Schmerzhafte und Schlimme besser aus", hat die inzwischen 96-Jährige in einem Interview gesagt. "Ich setze mich dann auf einen bestimmten Sessel und rede mit Gott. Oder ich mache mir Musik an, um mit mir zu tanzen."

Karten für die Vorstellungen in Unterschleißheim, 20. April, und Taufkirchen, 27. April, Beginn jeweils 20 Uhr, gibt es online über www.muenchenticket.de oder im Ticket Shop Unterschleißheim (Tel. 089/310 09 200) oder Kulturzentrum Taufkirchen.