6. Juli 2018, 22:07 Uhr Kino Unter freiem Himmel

Das Kino ist normalerweise ein geschlossener, dunkler Ort. In den Sommermonaten kann man Filme aber durchaus auch mal im abendlichen Dämmerlicht unter freiem Himmel anschauen. Gelegenheit dazu gibt es an diesem Wochenende auf dem Rathausplatz in Unterschleißheim. Dort steht am Samstag, 7. Juli, von 21.45 Uhr an die bayerische Heimatkomödie "Grießnockerlaffäre" aus dem Jahr 2017 auf dem Programm. In der Geschichte aus der Eberhofer-Krimi-Reihe geht es um einen Polizistenmord, bei dessen Aufklärung auch Kollege Franz, gespielt von Sebastian Bezzel, ins Visier der Ermittler gerät. Am Sonntag, 8. Juli, zur gleichen Zeit wird der biografische Spielfilm Greatest Showman über den Unterhaltungskünstler Zirkuspionier P. T. Barnum gezeigt. Im Vorfeld der beiden Filmvorführungen wird jeweils von 19.30 Uhr an ein musikalisches Programm geboten. Es wird empfohlen, Sitzkissen mitzubringen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter sind die Informationen unter www.forum-unterschleißheim.de zu beachten.