19. März 2018, 21:58 Uhr Ismaning/Unterföhring Staatsstraße wegen Arbeiten gesperrt

Wegen der Bauarbeiten auf dem Ostring der Autobahn A 99 muss die Staatsstraße zwischen Ismaning und Unterföhring am nächsten Wochenende gesperrt werden: Weil die dortige Autobahnbrücke erneuert wird, sind die Straße sowie der Geh- und Radweg zwischen den beiden Kommunen von Freitag, 23. März, um 22 Uhr bis Montag, 26. März, um 5 Uhr nicht nutzbar. Die MVV-Buslinie entfällt während der Wochenendsperre komplett. In diesem Zeitraum verkehrt der 231er-Bus auf zwei unabhängigen Teillinien. Der Nord-Bus fährt zwischen dem Ismaninger Bahnhof und dem Medienpark auf dem Agrob-Gelände. Die Süd-Linie bedient die Strecke zwischen der Studentenstadt und der Unterföhringer Fichtenstraße; Die Haltestellen Kanal in Unterföhring, Kanal und Agrob in Ismaning können nicht angefahren werden und entfallen ersatzlos, wie es aus dem Unterföhringer Rathaus heißt. In den nächsten Wochen muss die Straße dann für einige Nächte gesperrt werden, und zwar vom 3. April, 22 Uhr, bis 6. April, 5 Uhr, vom 9. April, 22 Uhr, bis 13. April, 5 Uhr, sowie vom 18. Mai, 18 Uhr, bis 19. Mai, 20 Uhr.