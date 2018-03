28. März 2018, 21:52 Uhr Ismaning/Unterföhring Staatsstraße in Aprilnächten gesperrt

Für den Neubau der Autobahnbrücke der A 99 über die Staatsstraße 2053 zwischen Ismaning und Unterföhring wird die Staatsstraße in den kommenden Wochen mehrfach nachts voll gesperrt. Dies betrifft die Nächte von 3. bis 6. April und von 9. bis 13. April, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr sowie von 18. Mai, 18 Uhr bis zum Folgetag 19. Mai, etwa 20 Uhr. Der Autoverkehr wird in diesen Zeiten über die B 471 und weiter über die Kreisstraße M 3 umgeleitet. Die Zufahrt zum Agrob-Medienpark ist nur von Ismaning her möglich. Für Radfahrer ist eine Umleitung über den Isarradweg ausgeschildert. Die Buslinie 231 fährt teilweise mit verändertem Plan, Näheres hierzu unter www.mvv-muenchen.de.