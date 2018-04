4. April 2018, 18:51 Uhr Kulturpolitik SPD will Förderung für private Theater

Wer ein privates Theater übernimmt, könnte künftig von der Stadt per Anschubfinanzierung unterstützt werden. Diesen Antrag hat am Mittwoch die Rathaus-SPD gestellt. Auf neue Theaterbetreiber warteten zahlreiche Herausforderungen", erklärt SPD-Kultursprecher Klaus Peter Rupp. Das Kulturreferat solle daher überprüfen, wie ihnen Unterstützung gewährt werden kann. "Dass immer wieder Theater schließen, ist normal", so Rupp. Allerdings seien Neugründungen oder Übernahmen im Vergleich dazu relativ selten. Von einer Unterstützung solle explizit auch das gerade erst übernommene Theater Blaue Maus profitieren.