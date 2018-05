1. Mai 2018, 18:51 Uhr Fußball Polizei verhindert Schlägerei nach Derby

Einsatzkräfte der Polizei haben Sonntag mit Schlagstöcken am U-Bahnhof Sendlinger Tor eine drohende Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Bayern München II und dem TSV 1860 München verhindert. Neun Personen wurden festgenommen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das Spiel zwischen beiden Mannschaften fand vor rund 12 500 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Einen Zusammenstoß von Fans beider Teams konnte die Polizei verhindern. Vor dem Spiel kam es wegen Fanmärschen jedoch zu Verkehrsbehinderungen. Während der Partie zündeten einige Bayern-Anhänger rote und weiße Rauchkörper sowie Bengalos. Außerdem versteckten sich Bayern-Fans in der Westkurve des Stadions für fünf Minuten unter einer roten Plane. In dieser Zeit besprühten einige von ihnen den Boden mit rot-weißer Farbe. Nach dem Spiel wurden sieben Bayern-Fans in einem Biergarten von Anhängern des TSV angegriffen. Drei Bayern-Fans wurden verletzt, zwei Löwen-Fans festgenommen.