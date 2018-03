28. März 2018, 18:54 Uhr Fahndung Exhibitionist belästigt Studentin in der U-Bahn

Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der eine 21-jährige Studentin in der U-Bahn belästigt haben soll. Die junge Frau fuhr am Sonntag gegen 19.20 Uhr mit der U 6 in Richtung Großhadern, als der unbekannte Mann an der Haltestelle Studentenstadt einstieg. Laut Polizei starrte er die 21-Jährige an, öffnete seine Lederhose und entblößte sich. An der Giselastraße stieg er wieder aus und verschwand.