21. Oktober 2017, 12:05 Uhr München Polizei fasst Verdächtigen nach Messerattacke in München









Nach einer Messerattacke auf mehrere Personen in der Münchner Innenstadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei beschrieb den Täter als 40 Jahre alten Mann, der auf dem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll.

Bei Attacken an verschiedenen Tatorten hat er mehrere Menschen verletzt.

Von Heiner Effern und Oliver Klasen

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in München mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter war zunächst flüchtig. Das SEK der Polizei konnte um 11.30 Uhr in der Ottobrunner Straße in Perlach im Münchner Osten einen Verdächtigen festnehmen. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den Täter handelt, konnten die Beamten noch nicht bestätigen. Derzeit vernehmen sie den Mann.

Die Messerattacken ereigneten sich der Polizei zufolge ab 8.15 Uhr an sechs Orten um den Rosenheimer Platz. Ein Mann attackierte demnach wahllos fünf Männer und eine Frau. Er stach unter anderem am Rosenheimer Platz selbst, am Paulaner Platz, an der Ständlerstraße, Schleibinger Straße, am Auer Mühlbach und in der Lilienstraße zu. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Zwei weitere Personen wurden angegriffen, aber nicht verletzt. Die Opfer erlitten oberflächliche Schnittverletzungen, in einem Fall hat der Täter auch zugeschlagen. Er gab sich der Polizei zufolge immer nur kurz mit seinen Opfern ab und fuhr dann weiter auf seinem Fahrrad.

Die Beamten hatten mit einer genauen Beschreibung nach dem Täter gefahndet. In der Ottobrunner Straße entdeckten die Polizisten eine Person, auf die die Beschreibung zutraf. Der Mann versuchte zunächst, vor den Beamten zu fliehen, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. "Wir sind sehr froh, in so kurzer Zeit einen Tatverdächtigen gefasst zu haben", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins bei einer spontanen Pressekonferenz am Rosenheimer Platz.

Ein Anwohner, der die Polizeiaktion vom Balkon aus beobachtet hat, erzählt: "Sie kamen mit mehreren Wagen, Zivilfahrzeuge mit Blaulicht obendrauf. Dann ging alles wahnsinnig schnell. Die Polizisten stiegen aus und sprangen über einen Gartenzaun und eine Hecke. Dahinter muss er gewesen sein. Ich hab dann nur noch gesehen, wie sie ihn ins Auto geladen haben."

Die Polizei hatte nach der Tat zunächst eine Warnung herausgegeben und nach dem Täter gefahndet. Aufgrund unterschiedlicher Angaben über die Fluchtrichtung des Täters sollten Anwohner den kompletten Bereich um Rosenheimer Platz, Ostbahnhof und Ostpark meiden und in ihren Häusern bleiben. Hubschrauber kreisten über den Münchner Osten, die Polizei war mit einem Großaufgebaut im Einsatz.

Die Fahndung halten die Beamten weiter aufrecht, solange noch nicht bestätigt ist, ob der Festgenommene die Tat verübt hat. Derzeit sichern die Beamten in der Ottobrunner Straße Spuren und rekonstruieren den Fluchtweg des Täters.