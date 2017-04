12. April 2017, 12:53 Uhr Anschlag in Dortmund Rätsel um zweites Dortmund-Schreiben









Angeblich sollen sich linke Aktivisten zu dem Anschlag auf den BVB-Bus bekannt haben. Doch diese Erklärung lässt Zweifel aufkommen.

Von Antonie Rietzschel

Nach dem Anschlag auf einen BVB-Bus ist auch die linke Szene in Verdacht geraten. Die Polizei prüft derzeit nicht nur ein Schreiben, das auf einen islamistischen Hintergrund hinweist, sondern auch eine zweite Erklärung, aufgetaucht auf der Seite Indymedia. Dort veröffentlichten Unbekannte einen Text, der ein fehlendes Engagement des Fußballvereins gegen Neonazis und Rechtspopulisten anprangert. Rechtsextreme Seiten wie Political Incorrect haben das mittlerweile gelöschte Schreiben aufgegriffen, sprechen von "linkem Terror".

Die unabhängige Nachrichtenagentur DPA sowie die Bild-Zeitung berichten vorsichtiger, lassen aber in der Berichterstattung keinerlei Zweifel an der Herkunft der Erklärung aufkommen. Dabei wären die angebracht. Indymedia ist zwar eine Plattform, die sich vor allem an linke Aktivisten richtet. Grundsätzlich kann aber jeder ungeprüft Beiträge auf der Seite veröffentlichen.

An manchen Stellen klingt das Schreiben fast wie ein schlechter Witz

Das aktuelle Schreiben unterscheidet sich von anderen Erklärungen, die auf der Seite zu finden sind. Als Linke die Scheiben eines Restaurants in Kreuzberg zerstörten, lieferten sie auf Indymedia eine teilweise umständliche und fehlerhafte Begründung ab: "Unsere aktion steht im Kontext der Organisierung des stadtteils gegen diese verdrängungspolitik", heißt es da.

Die Erklärung zum jüngsten Anschlag imitiert den linken Sprachduktus. Eine wirklich ausführliche Begründung fehlt jedoch. Der Hang der Antifa zur geschlechterneutralen Sprache wird bis ins Groteske verzerrt. Da ist von "Nazi_innen" die Rede. Im letzten Absatz heißt es: "Keinesfalls waren die Spieler_innen Ziel dieser symbolischen Tat." Da es sich beim BVB um eine rein männliche Mannschaft handelt, klingt das fast wie ein schlechter Witz.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Unbekannte falsche Beiträge auf der Seite veröffentlichen. Nach dem Bombenanschlag auf eine Moschee und Teile des Kongresszentrums in Dresden prüften die Behörden einen linksextremen Hintergrund. Damals, im Herbst 2016, war auf Indymedia ein Schreiben aufgetaucht, das sich schließlich als Fälschung herausstellte.