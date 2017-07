3. Juli 2017, 09:57 Uhr Junggesellinnenabschied Da braut sich was zusammen









Manche halten den Junggesellinnenabschied für eine neue Form des Terrors. Dabei gibt es einen tieferen Sinn. Der zeigt sich spätestens, wenn man mit den Freundinnen frühmorgens aus dem Club fällt.

Von Isabel Pfaff

Es ist ein warmer Juniabend, ich habe einen Sekt in der Hand, und mein Strohhalm ist geformt wie ein Penis. Neben mir schlürfen noch sieben weitere Frauen Drinks aus phallischen Strohhalmen, wir sitzen um einen Küchentisch herum, lackieren Nägel, ziehen Lidstriche, tauschen Lippenstifte. Geschrei, Lachen, dreckige Witze, der Lärm ist ohrenbetäubend.

Mein 32-jähriges Ich ist eigentlich nicht mehr der Typ für trashige Partys, und normalerweise fände ich es auch ein bisschen albern, mich über Strohhalme in Form von Geschlechtsorganen zu freuen. Doch dieser Abend ist anders, und das ist irgendwie auch gut. Meine Schulfreundin Susanne, die in Wahrheit anders heißt, heiratet in sechs Wochen. Sie trägt einen Plastik-Blumenkranz und ein T-Shirt mit dem pinken Schriftzug "Bride to be". Wir anderen tragen Schwarz. Und rosa Pappbrillen. Und auf den Armen goldene Abziehtattoos mit dem Schriftzug "Team Bride". Das hier ist ein Junggesellinnenabschied.

Es ist inzwischen mein fünfter. Seit ein paar Jahren geht es an meinen Sommerwochenenden fast ausschließlich ums Heiraten, oder eben um all das, was in unserem Kulturkreis dazu gehört. Ist die Braut eine gute Freundin, ist ihre Hochzeit für mich eine Doppelveranstaltung: Ein paar Wochen vor dem eigentlichen Termin versammelt die Trauzeugin die engsten Freundinnen, um die künftige Ehefrau aus dem Ledigenstand zu verabschieden.

Für Susanne haben wir ein Wochenende in Prag organisiert. Irgendwann nach Mitternacht verlassen wir in schwarz-goldener Montur unsere Ferienwohnung - und sind nicht allein. Gruppen wie wir, Männer und Frauen, grölen durch die Gassen, alle haben in ihrer Mitte eine künftige Braut oder einen Bräutigam und arbeiten sich durch die Kneipen. Natürlich haben wir Weggetränke mitgenommen, um unsere Strohhalme in Szene zu setzen, Susanne durfte ihr Bride-T-Shirt zwar zu Hause lassen, aber bei den Plastikblumen sind wir hart geblieben. In den Bars begegnet uns kein einziger Tscheche, dafür schäkern wir mit Junggesellen aus Italien, Frankreich, und ja, extrem vielen Deutschen. Prag ist einer der beliebtesten Orte für einen westeuropäischen Junggesellenabschied, und anstatt uns von dem wüsten Trend abzuheben, sind wir ganz vorne mit dabei.

Es ist schwer zu erklären. Der Junggesellenabschied, einst Paradebeispiel für peinliches, testosterongesteuertes Verhalten, ist keine männliche Spezialität mehr. Frauen quer durch alle Milieus pflegen das Ritual mittlerweile genauso inbrünstig. Warum? Müssen Frauen Männern einfach jede Dummheit nachmachen?

Ich habe für diese Frage volles Verständnis. Wenn ich nicht gerade selbst Teil des Ganzen bin, suche auch ich das Weite, wenn mir Frauengruppen mit Bauchladen und Tüllröckchen begegnen. Und vom Nerv-Faktor mal abgesehen: Die Ehe ist schon lange kein Gefängnis mehr, in dem ausuferndes Feiern verboten wäre. Abgesehen davon, seien wir ehrlich, verzichten die meisten der Um-die-30-Jährigen doch freiwillig auf durchtanzte Nächte, ob mit oder ohne Trauschein, schließlich ist es mit dem Liebsten auf dem Sofa einfach so gemütlich. Pflegen wir also ein leeres, irgendwie verlogenes Ritual - und machen uns noch dazu zum Affen?