Keine Debatte hat in diesem Jahr so hohe Wellen geschlagen wie #MeToo. Im Podcast sprechen die SZ-Autoren Kathleen Hildebrand und Julian Dörr über Motive, Argumente und Folgen der Debatte - und welches Argument sie in der Diskussion nicht mehr hören können.

Immer neue Enthüllungen, Anschuldigungen und Entschuldigungen: Seit Monaten wird unter dem Hashtag #metoo über sexuelle Übergriffe diskutiert. Der Fall des Hollywood-Producers Harvey Weinstein hatte die Debatte ins Rollen gebracht, danach meldeten sich immer mehr Frauen zu Wort, wie zuletzt Salma Hayek.

Kathleen Hildebrand und Julian Dörr, die als Kultur-Autoren die Debatte in den letzten Monaten begleitet haben, sprechen über die Folgen von #metoo: Hat sich wirklich etwas verändert, können Frauen jetzt freier über Alltagssexismus und sexuelle Übergriffe sprechen? Beide Autoren sprechen über Leserreaktionen, wieso Trump gegen #metoo immun zu sein scheint - und welches Argument sie in der Debatte gar nicht mehr hören können.

