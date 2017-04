16. April 2017, 20:38 Uhr Lenins Rückkehr nach Petrograd Wehe, wenn die Fanatiker aus dem Exil kommen









Vor 100 Jahren kehrte der Revolutionär Lenin nach Petrograd zurück - und radikalisierte sich. Der Westen war oft ein ideologischer Teilchenbeschleuniger für radikale Geister.

Von Sonja Zekri

Die Anhänger waren aus allen Provinzen gekommen, um dem Heimkehrer ein triumphales Willkommen zu bereiten. Das Land war aufgewühlt, die Regierung bedrängt, ein Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen, so wenig wie die Verhaftung, der Tod des Ankömmlings. Als er ausstieg, müde und den Tränen nah, versetzte eine winzige Geste die Menge in Raserei. Tausende Polizisten konnten die Massen vor dem Flughafen nicht zurückhalten, die nun, endlich, mit eigenen Augen ihren Helden sehen wollten. Als er die Gangway des Air-France-Flugzeuges hinabschritt, sah man, dass er Sandalen trug. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Ruhollah Khomeini nach Jahren im Exil in seine Heimat zurück und veränderte Iran für immer.

Die Rückkehr des Revolutionärs aus der Fremde ist ein historisches Motiv, dessen dynamische Wucht gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Lenins Ankunft im revolutionären Petrograd vor 100 Jahren war dafür ein frühes Beispiel, Khomeinis Rückkehr ein späteres. Dabei ist der Moment der Ankunft nicht denkbar ohne die Jahre davor, ohne das Exil, den Umweg über das Ausland. Viele radikale Geister, die später in ihren Ländern Umstürze, Revolutionen, Diktaturen oder militante Bewegungen inspirierten oder ins Werk setzten, nahmen den Weg über den Westen, der als eine Art politischer Inkubator, als ideologischer Teilchenbeschleuniger wirkte. Oft war es Frankreich.

Kirchentanz, Friseurbesuche, das satte Grün des Rasens - all das befeuerte den Hass auf Amerika

Für Khomeini hatte das praktische Gründe. Jahrelang war er in der Region umhergezogen, in der Türkei, dem Irak, Kuwait war im Gespräch, auch Algerien. Aber schließlich mochte niemand, am wenigsten Iraks Diktator Saddam Hussein, Khomeini mehr aufnehmen. Da bot Frankreich ihm Asyl. "Mir wurde klar, dass der Druck derselbe wäre, ganz gleich, in welches islamische Land wir reisen würden", erinnerte sich Khomeini: "Deshalb und ohne zuvor darüber lange nachgedacht zu haben, entschied ich mich, nach Frankreich zu gehen." Er lebte in Neauphle-le-Château, westlich von Versailles, gab Interviews, hielt Reden, empfing Besucher und nahm jene Kassetten auf, die nach Iran geschmuggelt wurden und dort mit Lautsprechern von den Dächern der Häuser in das Land ausgestrahlt wurden. Die Erwartungen stiegen Monat um Monat. Frankreich bot Khomeini die Weltbühne, eine Infrastruktur, ein Publikum wie kein Land des Nahen Ostens.

Von diesen logistischen Vorzügen abgesehen berührte ihn der Westen nicht, und auch darin war er keine Ausnahme, im Gegenteil. Saloth Sar, geboren 1925 in der kambodschanischen Provinz Kompong Thom, würde im Laufe seines Lebens bis zu zwei Millionen Menschen ermorden, verhungern, durch Folter oder Arbeit umbringen lassen. Zum Kommunismus aber, einer wichtigen Zutat des Terrorregimes seiner Roten Khmer, fand er in Paris. Hier gründeten kambodschanische Studenten eine eigene kommunistische Partei, hier nahm er den Namen an, unter dem er als Menschheitsverbrecher in die Geschichte eingehen würde: Pol Pot.

Vietnams späterer Revolutionsführer Ho Chi Minh war 1911 aus Interesse an der damaligen Kolonialmacht nach Frankreich gereist, wo er in Paris vom Fotoladen eines alten Chinesen aus Kontakt zu allen möglichen Untergrundbewegungen aufnahm. Nach dem Ersten Weltkrieg, inzwischen Kommunist, gründete er die Zeitschrift Le Paria, ein Organ für Anklagen gegen den Kolonialismus. Erst danach wies ihn Frankreich aus, und Ho Chi Minh reiste in die Sowjetunion.