Die französische Schauspielerin Danielle Darrieux ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 100 Jahren.

Darrieux gehörte zu den Stars des französischen Kinos und stand mehr als 80 Jahre lang vor der Kamera.

Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Mayerling", "Die Mädchen von Rochefort" sowie "8 Frauen".

Danielle Darrieux, die große französische Filmschauspielerin, ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 100 Jahren.

Darrieux, oder "DD", wie die Franzosen sie nennen, war eine Legende des französischen Kinos und stand mehr als 80 Jahre lang vor der Kamera.

Geboren wurde sie 1917 in Bordeaux, wuchs später jedoch in den bürgerlichen Kreisen von Paris auf. Ihre ersten Filme drehte Darrieux Anfang der Dreißiger als Teenager. Ihre internationale Karriere begann 1936 mit "Mayerling", in dem sie als junge Bürgerliche Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn den Kopf verdreht. Max Ophüls machte sie mit "Der Reigen" (1950) und "Madame de ..." (1953) groß. Auch in Hollywood trat Darrieux auf. In einigen Filmen, etwa denen von Jacques Demy, spielte sie nicht nur, sondern sang auch selbst. Ab Ende der sechziger Jahre verlegte sie sich zunehmend auf das Theater.

Darrieux arbeitete mit großen französischen Regisseuren wie Claude Autant-Lara, Claude Chabrol und André Techiné zusammen. In ihren Rollen war sie mal verzweifelt verliebt, mal verschlagen, später dann großmütig. Im Kino spielte sie mehrfach Catherine Deneuves Mutter, zuletzt in François Ozons "8 Frauen".