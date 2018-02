6. Februar 2018, 16:51 Uhr Flüchtlinge in Deutschland Pjöngjang? Freilassing!









Unter strengster Bewachung hat sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Freilassing eingerichtet. Nur: Was wird dort eigentlich bewacht? Flüchtlinge jedenfalls nicht.

Von Rudolf Neumaier

Freilassing fügt sich ins Alpenmilchidyll des Berchtesgadener Lands wie Pommes zu Rehragout, ein Keyboard zur Stubnmusi, ein Wohnblock auf eine Kitschpostkarte und - ach. Wenn man zu lange herumsitzt in der Sägewerkstraße von Freilassing, kommt man schon mal ins Grübeln. Aber Freilassing, dieser in einer eher ungünstigen Phase der Baustilgeschichte aus dem Boden gestampfte Grenzposten zu Salzburg, kann ja nichts dafür. Und viel interessanter wäre es sowieso, wie die Menschen Freilassing sehen, die seit vielen Monaten jeden Tag in der Sägewerkstraße sitzen und darüber wachen, dass nichts passiert, wo nichts mehr passieren kann. In der tristesten Ecke dieser Stadt.

Und? Wie ist's hier so? "Keine Auskunft."

Der Mann, der nichts sagt, sitzt am Hinterausgang eines ehemaligen Möbelhauses in der Freilassinger Sägewerkstraße und bewacht eine Tür. Er macht das beruflich, privater Sicherheitsdienst. Das Gebäude ist jetzt kein Möbelhaus mehr, sondern eine Dependance des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die Behörde hat es gemietet, die Bundespolizei ist als Untermieter präsent. Als über die österreichische Grenze viele Flüchtlinge kamen, ungefähr bis Mitte 2016 und manchmal 2000 am Tag, war es fast zu klein hier. Schon seit mehr als einem Jahr aber tuscheln die Leute in der Gegend vom bewachten Gespensterhaus in Freilassing. Das sei sehenswert.

Es wäre natürlich schön, dieses Gebäude zu inspizieren. Aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz Bamf, teilte mit, kurzfristig sei ein Besuch in der Einrichtung nicht möglich. Na gut, dann eben vorerst mal ein Besuch vor der Einrichtung und die Rückmail, wann denn eine Besichtigung möglich sei.

Man kann von der gegenüberliegenden Straßenseite gut in manche Räume blicken. Dort stehen Mitarbeiter des Bamf. Sie reden miteinander, manchmal schauen sie ein paar Minuten aus dem Fenster, dann unterhalten sie sich wieder. Zu arbeiten haben sie - mangels Migranten - offensichtlich nichts an diesem sonnigen Tag.

Nochmal zum Hintereingang. Der Mann vom Sicherheitsdienst darf nicht einmal sagen, was er bewacht. Er hat es sich auf einem alten Wohnzimmersessel bequem gemacht, raucht Zigaretten und schaut. Schaut. Schaut. Schaut. Weil es kalt ist, zupft er manchmal seine Decke zurecht. Schauen ist eine interessante Aufgabe. Doch Menschen beim Schauen zuzuschauen, wird selbst dann etwas eintönig, wenn diese Menschen in den Genuss eines Ausblicks auf den sonnenbeschienenen Untersberg im Schneemantel kämen, aber lieber nur in die leere Sägewerkstraße schauen. Auf die banalste Frage, die es gibt, beflissen mit der Antwort "Keine Auskunft" abgespeist zu werden, ist hingegen ein Erlebnis. Es weckt Neugier.

"Genießen Sie denn nicht den Ausblick? Was machen Sie denn da?" - "Keine Auskunft."

"Kann ich Ihnen etwas zum Lesen bringen?" - "Alles gut. Ich sage nichts."

Die Fragen machen den rauchenden Wächter stutzig. Da will einer ganz schön viel wissen und schleicht stundenlang um das Gebäude. Seeeehr verdächtig.

Sehenswert ist ja auch der Haupteingang. Hinter der Glasfront sitzt ebenfalls ein Wächter. Er hat die Augen geschlossen. Eine Minute, zwei Minuten... Ob er schläft? Er reißt die Augen auf, als um Punkt 11.45 Uhr jemand von hinten herantritt und ihm die Hand auf die Schulter legt. Wachablösung im Nirwana. Mittagspause. Gleich neben dem Bamf-Gebäude, am Eingang der Sägewerkstraße, steht ein McDonald's, letzter Außenposten der belebten Welt. Von hier aus lässt sich das staatliche Mietobjekt trefflich beobachten. Ein weiterer Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes tritt vor den Haupteingang und steckt sich ein Zigarettchen an. Es muss anstrengend sein, nichts zu bewachen. Wenige Augenblicke später tritt ein Polizist hinzu und raucht ebenfalls.

Bei McDonald's läuft Antenne Bayern. Gleich wird es sehr surreal. Die 12-Uhr-Nachrichten, erste Meldung: "Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitteilt, ist die Zahl der Flüchtlinge rapide gesunken." Schade, dass die beiden Raucher das jetzt nicht hören. Dann könnten sie ihren Vorgesetzten berichten, dass ihnen dieser Rückgang der Flüchtlingszahlen auch schon aufgefallen sei.

Wer in diesem verlassenen Winkel des Weltgeschehens die Zeitung liest, während eine Mitarbeiterin des Bamf mit Ja-wo-bleiben-sie-denn?-Blick auf die Sägewerkstraße an einem Fenster lehnt, kommt ins Zweifeln. In Berlin streiten Politiker, die demnächst dieses Land regieren wollen, über eine Obergrenze für Flüchtlinge. Wenn diese Frage wirklich noch relevant wäre, könnte Freilassing zur Obergrenzenwachanlage aufsteigen. Aber so? Irgendwer müsste die Groko-Aspiranten vielleicht mal daran erinnern, dass sie die Türkei und ein paar andere Staaten dafür bezahlt haben, Europa für weitere Migranten abzuriegeln. Und dass die Ungarn und die Österreicher an ihren Grenzen auf Nummer sicher gehen.

Das Bamf nennt diese Einrichtung "Bearbeitungsstraße". Zwei weitere sind in Passau und Rosenheim installiert. Bearbeitungsstraße. Klingt nach Autowaschanlage, Fabrik, Fließband - und passt in diese Gegend von Freilassing, wo tatsächlich einmal Industrie brummte und dampfte. Bearbeitet wurde hier Holz. Die Wortkünstler vom Bamf dehnen nun, kreativ wie sie sind, den Begriff Bearbeitungsstraße auf den fließbandmäßigen Umgang mit Menschen aus: "In einer Bearbeitungsstraße werden Asylsuchende registriert, fotografiert und von Ärzten untersucht."