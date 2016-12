27. Dezember 2016, 19:44 Uhr Filmstar Star-Wars-Darstellerin Carrie Fisher ist tot









Sie starb im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes.

Schauspielerin Carrie Fisher ist tot. Sie starb im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes, wie der Sprecher der Familie sagte. "Mit tiefer Trauer bestätigt Billie Lourd, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher um 8.55 Uhr heute Früh entschlafen ist", heißt es in der Mitteilung.

Ihre bekannteste Rolle ist die der Prinzessin Leia in der Star-Wars-Saga. Darin verkörpert sie in drei Episoden die Anführerin einer galaktischen Rebellion gegen das Böse. Noch im vergangenen Jahr verkörperte sie in "Star Wars. Das Erwachen der Macht" erneut die - inzwischen gealterte - Leia.

Fisher hatte am vergangenen Freitag auf einem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines hatte das Kabinenpersonal Alarm geschlagen, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und "nicht reagierte". Noch an Bord wurde sie notfallmäßig versorgt, schließlich auf der Intensivstation einer Klinik weiterbehandelt.

Mark Hamill, der in Star Wars Leias Bruder Luke Skywalker gespielt hatte, hatte am Weihnachtstag noch via Twitter Genesungswünsche an Fisher gesendet.

Ihre Schauspielkarriere begann 1975 an der Seite von Warren Beatty in dem Film "Shampoo". Danach spielte sie in mehr als zwei Dutzend Hollywood-Filmen mit, zum Beispiel "Blues Brothers" und "Harry und Sally". Sie war auch als Autorin tätig. Sie veröffentlichte acht Bücher, in diesem Jahr erschien ihre Autobiografie. Darin enthüllt sie, dass sie am "Star Wars"-Set mit ihrem Kollegen Harrison Ford eine Affäre gehabt habe.