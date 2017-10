19. Oktober 2017, 16:04 Uhr South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe Linksklick Boxen, Rechtsklick Furz









Rassismus, Sexismus, Korruption. In "South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe" kritisieren die Entwickler vieles in den USA ein bisschen. Aber am Ende geht es doch nur um Fäkalhumor.

Spieletest von Caspar von Au

Angespielt, nicht durchgespielt: Unsere Games-Kurzkritik "Screenshot"beantwortet Fragen zu den neuesten Computer- und Videospielen auf allen gängigen Plattformen. Und gibt einen ersten Eindruck, worauf Sie sich bei einem neuen Spiel freuen können - und wann Sie lieber noch skeptisch sein sollten.

Worum geht es in "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe"?

South Park ist am Arsch. Die Kleinstadt wird von Verbrechen heimgesucht (sämtliche Katzen sind auf mysteriöse Weise verschwunden), gleichzeitig haben sich die Superhelden der Stadt aufgrund "politischer Differenzen" zerstritten. Sie konnten sich nicht einigen, wer von ihnen einen eigenen Film gewidmet bekommt und sind in zwei Lager zerfallen: Coon & Friends, angeführt von Cartmans Alter Ego The Coon, und die Freedom Pals, deren Chef der Superheld Mysterion alias Kenny ist.

In "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe" schlüpft der Spieler in die Rolle des Neuen in der Stadt, der gleich zu Beginn von Coon & Friends als Superheld aufgenommen wird. Seine Superpower kann er sich selbst aussuchen und im Spielverlauf jederzeit anpassen. Auf der Suche nach den verschwundenen Katzen müssen die Superhelden, die in der anderen Hälfte ihres geheimen Doppellebens die vierte Klasse der South Park Elementary School besuchen, gegen unterschiedlichste Gegner kämpfen: Sechstklässler, die Superheldenkonkurrenz der Freedom Pals, Bösewicht Professor Chaos, Stripperinnen, Mafiosi und Priester.

Die rektakuläre Zerreißprobe ist ein Rollenspiel in 2,5D. Der Spieler blickt in der aus der Fernsehserie bekannten Perspektive auf die Szene und kann sich mit Einschränkungen vertikal in die Tiefe bewegen.

Was sieht vielversprechend aus?

Besonders gut gelingt es den Entwicklern, die Erzählung zwischen naiven Grundschulkindern, die Superhelden spielen, und dem für South Park typischen zynisch-überdrehten Humor und den eigentlich düsteren Themen im Spiel hin und her zu manövrieren. Denn es bleibt nicht bei verschwundenen Katzen, bald geht es in South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe um Korruption, Drogenmissbrauch, Rassismus. Aber bloß nicht zu ernst werden: Jäh wird ein Kampf der Superhelden auf der Straße unterbrochen, weil ein Auto vorbeifährt und die Kinder auf den Bürgersteig ausweichen müssen.

Die rektakuläre Zerreißprobe bedient sich bekannter Rollenspiel-Elemente, zieht sie ins Lächerliche oder nutzt sie für einen pointierten Witz - und sorgt doch dafür, dass sie ihren Zweck im Spiel erfüllen. Jeder Superheld hat einen Charakterbogen, in dem seine Eigenschaften wie Geschlecht, Religion und Quelle seiner Superkräfte festgelegt sind - die des Neuen kommt aus seinem Arsch. Man muss rechtsklicken, um zu furzen. Etwas pfiffiger ist das Crafting-System. Erste Lektion: Aus einem Burrito und einem Enchilada kann man einen "Enchurito" machen. Der Enchurito wird gebraucht, um in der Verdauung einen speziellen Zeit-Furz auszulösen, mit dem der Held die Zeit im Spiel für ein paar Sekunden manipulieren kann. Das ist in Kämpfen ganz praktisch.

Warum sollte man trotzdem kritisch sein?

Leider verpassen die Entwickler die entscheidenden Momente, um aus einem Witz bissige Gesellschaftskritik werden zu lassen. Der Humor kratzt meist nur an der Oberfläche. Zu Beginn kann der Spieler das Aussehen seines Avatars anpassen, unter anderem die Hautfarbe. Schiebt man den Regler auf schwarz, kommentiert Cartmans Stimme aus dem Off: "Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf die Kämpfe aus. Nur auf dein restliches Leben." Die Gaming-Seite Eurogamer berichtete zunächst, die Bewohner von South Park würden mit einem schwarzen Avatar anders sprechen als mit einem weißen und ein Schwarzer würde im Spielverlauf weniger Geld verdienen. Tatsächlich ändert sich nach Angaben der Entwickler mit der Hautfarbe jedoch nichts am Schwierigkeitsgrad. Der Witz beschränkt sich auf Cartmans Spruch. Das ist schade und eine verpasste Gelegenheit; Beispiele wie Mafia 3 zeigen, wie man den Rassismus in den USA hätte aufgreifen können.

Möchte sich der Spieler nicht als männlich oder weiblich zuordnen lassen, verprügeln ihn gleich nach dem Outing eine Gruppe Rednecks. (Foto: Ubisoft / PR)

Ähnlich ist es beim Geschlecht des Avatars: Zwar kann der Spieler neben männlich und weiblich auch "sonstiges" auswählen. Zwar wird er dann vor der Schule von einem Grüppchen Rednecks angegriffen, die die Andersartigkeit aus dem Avatar herausprügeln wollen. Zwar wissen manche der Charaktere nicht, ob sie den Neuen mit er, sie oder es ansprechen sollen. Das Spiel schafft es so an einigen Stellen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, aber es folgt nichts daraus.

Am Ende geht es den Machern offenbar nur um Furzen, Kacken und um Priesterwitze. Katholische Priester vergewaltigen übrigens kleine Jungs bei jeder Gelegenheit in der Sakristei, verstörende Szenen, als Spieler weiß man anschließend nicht, ob man lachen oder weinen soll.

Woran erinnert "South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe"?

Fans der Fernsehserie werden nicht überrascht sein. Sämtliche Charaktere im Spiel hatten bereits ihren Auftritt in mindestens einer der mittlerweile fast 300 Folgen. Auch die Alter Egos der Kids existieren seit Staffel 13. Butters als böser Professor Chaos ist sogar schon in der sechsten Staffel zum ersten Mal vorgekommen.

Die Rektakuläre Zerreißprobe ist das zweite Spiel, für das Trey Parker das Drehbuch geschrieben hat. Der Vorgänger "Der Stab der Wahrheit" ist ebenfalls ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das der Fernsehserie optisch ähnlich sieht. Die Handlungen beider Teile werden zu Beginn des Spiels verknüpft.

Was passiert, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet?

Es beginnt mit einem Kack-Witz. Während die anderen Kinder draußen spielen, sitzt der Neue auf dem Klo. Ein Geschicklichkeits-Minispiel: Mit den Pfeiltasten muss er den Hintern in Position bringen. Zur Belohnung bekommt man fünf "Gefahrengut". Im Spielverlauf kann er die Toiletten in jedem Haus in der Stadt testen und je nach Schwierigkeitsgrad Punkte und Gefahrengut gewinnen. Zumindest beim Furz-Humor bleibt South Park sich treu.

South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.