SK Gaming ist mit seiner 20-jährigen Geschichte eines der ältesten und erfolgreichsten E-Sport-Teams.

Das Unternehmen ist vor allem für seine Erfolge im Taktik-Shooter "Counter-Strike" bekannt.

Formeller Hauptsitz von SK ist Köln, die Spieler wohnen aber in einem luxuriösen Gaming-Haus in den USA.

Zwischendurch war Counter-Strike als E-Sport-Disziplin fast tot.

Von Caspar von Au , Köln

Als 1999 in der Kraftzentrale in Duisburg das Finale im Ego-Shooter "Quake 3" anstand, stürmten 1290 Menschen zur Großleinwand. Nur zehn bleiben sitzen: die Spieler und Betreuer. "Das war der Moment, als ich wusste: Das ist ein Zuschauersport", sagt Alexander Müller heute. Er ist Geschäftsführer der E-Sport-Teams SK Gaming. 1999 war er einer der Veranstalter des Turniers. Die Gegner im Finale damals: "Mortal Teamwork" und "Schröt Kommando" (mittlerweile SK). Die einen galten als die besten Spieler in "Quake", die anderen als die besten in "Quake 2". Beide hatten zuvor aber noch nie gegeneinander gespielt. Schröt Kommando gewann.

SK Gaming gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. 1997 gründeten sieben Freunde in Oberhausen den "Quake"-Clan Schröt Kommando. Mitgründer Ralf Reichert ist mittlerweile Chef des weltgrößten E-Sport-Veranstalters ESL. Alexander Müller, 41, der den Clan drei Jahre später übernahm, gehört zu den Pionieren der deutschen E-Sport-Szene. Damals sprachen sie noch von "Hardcore-Gaming" statt von E-Sport, erzählt Müller. Er hat aus dem Clan das Unternehmen SK Gaming gemacht, das zu den ältesten und zu bedeutendsten im globalen E-Sport gehört. Clan wurden E-Sport-Teams früher genannt, angelehnt an deren Bezeichnung im Shooter Quake. Längst konzentriert sich SK nicht nur auf ein Spiel, sondern hat unter anderem Pro-Gamer der Fußballsimulation "FIFA" und des virtuellen Sammelkartenspiels "Hearthstone" unter Vertrag.

Das Spiel allerdings, das SK Gaming in der Szene berühmt gemacht hat, "die DNA" von SK, wie Müller sagt, ist der Taktik-Shooter Counter-Strike. Mit Counter-Strike 1.6 erlebte SK 2003 sein "Knallerjahr" und gewann mit dem damaligen Team um den schwedischen Starspieler Emil "HeatoN" Christensen beinahe jedes Turnier, bei dem sie antraten. Ähnlich wie im Fußball gibt es auch im E-Sport Spielertransfers. Hin und wieder kauft ein Unternehmen sogar ein ganzes Team auf. Aktuell spielen fünf Brasilianer unter der Flagge des Kölner Teams Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), die neueste Version des Shooters. Wieder mal gilt SK als das beste Team der Welt. 2017 war mit 1,5 Millionen Preisgeld, die das CS:GO-Team eingespielt hat, das erfolgreichste in der zwanzigjährigen Geschichte der Organisation.

Alexander Müller, 41, ist seit 2000 der Geschäftsführer von SK Gaming. (Foto: SK Gaming)

Die Spieler wohnen in einem Gaming-Haus in Kalifornien

Gabriel Toledo, 26, ist einer derjenigen, die SK Gaming nach außen repräsentieren. Der Brasilianer ist gleichermaßen Kapitän, Superstar und Anker des aktuellen CS:GO-Teams. "FalleN", wie er sich im Spiel nennt, gilt als einer der besten Spieler überhaupt. Vor allem mit seiner virtuellen Paradewaffe, dem Scharfschützengewehr AWP, kann kaum jemand besser umgehen. Auch er ist für die Verhältnisse einer sehr dynamischen Branche schon ewig aktiv. 2003 hat er Counter-Strike in einem Internetcafé in seiner Heimatstadt Itararé zum ersten Mal gespielt, seit etwa 2009 ist das Spielen sein Beruf

Das SK-Gaming-Hauptquartier ist ein unscheinbares Bürogebäude in der Kölner Altstadt. Auch das Treppenhaus mit den Glasbausteinen aus den Siebzigern lässt nicht erahnen, dass hier oft einige der besten Computerspieler der Welt trainieren.

Die meiste Zeit des Jahres lebt und trainiert das Team um Kapitän Toledo in Kalifornien, in einem geräumigen cremefarbenen Haus mit Swimmingpool in Newport Beach. Die Profis sind in die USA gezogen, weil die wichtigste CS:GO-Liga "ESL Pro League" in Nordamerika ausgetragen wird. Zwar passiert alles online, aber in Ego-Shootern kommt es besonders auf Reaktionsschnelligkeit an, es zählt jede Millisekunde. Je näher die Spieler am Server wohnen, desto kürzer ist die Übertragungszeit der Internetverbindung.