27. Dezember 2016, 18:35 Uhr Digitalisierung Das Internetcafé lebt









Feedback

Anzeige

Die Surf-Läden wirken wie aus der Zeit gefallen, aber viele Menschen sind immer noch auf sie angewiesen. Ein Besuch in einem verrauchten Hinterzimmer in Berlin Neukölln.

Von Sebastian Gluschak

Speak English???" Gladis Olatunjis kräftige Frauenstimme schallt durch das verrauchte Hinterzimmer eines Spätkaufs im Berliner Stadtteil Neukölln. 24 Computer mit Netzzugang sind hier aufgebaut, der Raucherteil ist durch eine Glastür vom Rest des Ladens getrennt. Aber weil ständig Leute hin und her gehen und die Tür offen lassen, steht der kalte Qualm auch im Nichtraucherraum, wo Olatunji andere Besucher lautstark um Übersetzungshilfe bittet. Aber keiner reagiert, alle haben Kopfhörer auf und starren auf die Bildschirme.

Leicht verzweifelt schlängelt sich die Mutter mit ihrem Kinderwagen durch den engen Gang und setzt sich an Rechner Nummer sieben. Mit Argwohn betrachtet die 35-Jährige die Computermaus, schiebt sie hin und her, weiß nicht worauf sie klicken soll. Sie murmelt leise etwas Unverständliches, drückt wahllos auf der Tastatur herum, blickt wieder nach rechts und links.

Tische aus zurechtgeschnittenen Holzspanplatten, High-Tower-Deskop-PCs, ein angeschlossener Drucker und viele Aschenbecher: Ein Besuch im "Tele-Internet" auf der Neuköllner Erkstraße ist eine Zeitreise. Zurück zur Jahrtausendwende, als nicht einmal 40 Prozent der deutschen Haushalte einen Internetzugang hatten, als das Handy tatsächlich noch zum Telefonieren da war, und die meisten privaten Internetkunden nicht pro Monat, sondern pro heruntergeladenem Megabyte zahlten. Wer denkt, ein Internetcafé sei ein seltenes Relikt, irrt: Vom Hermannplatz in Neukölln etwa sind mehr als 20 davon in weniger als zehn Laufminuten zu erreichen, auch in anderen Stadtzentren ist die Dichte nach wie vor hoch.

Wer nutzt eigentlich noch Internetcafés?

Anzeige

Seit 1991 in den Vereinigten Staaten das erste privatbetriebene Internet-Café öffnete, ist das World Wide Web zu mehr als nur ein Zeitvertreib in Kaffeepausen geworden. Ganze Staatsökonomien setzen auf den digitalen Wandel, die sogenannten Millennials erheben das mobile Internet zum festen Bestandteil ihrer Bedürfnispyramide, Tech-Start-ups gelten als Garanten für neue Arbeitsplätze. Das Internet ist heute laut Bundesgerichtshof ein Grundrecht, es ist omnipräsent und ab zehn Euro monatlich unbegrenzt nutzbar. Dass in diesen Zeiten Menschen immer noch in Internetcafés gehen, lässt vermuten: Nicht überall in der Gesellschaft ist die Digitalisierung voll angekommen. Wer sind die Menschen, die noch immer Internetcafés brauchen?

Es sind Menschen wie Gladis Olatunji. "You need help?" fragt endlich ein anderer Gast nach: Sie reißt ihre Augen auf, rückt ihr Kopftuch zurecht: "Yes, yes please." Sie müsse dringend ein Ticket ausdrucken, heute Abend gehe ihr Bus nach Italien. Dort lebe ihr Bruder, er habe ihr das Ticket gekauft. Das Problem: Sie habe keine E-Mail-Adresse, das habe sie ja noch nie gebraucht, genauso wenig wie einen Computer. Während sie das sagt, zieht sie beiläufig ein Tablet aus ihrer Lederhandtasche, öffnet Whatsapp und zeigt dem geduldigen Helfer die Zugangsdaten zum E-Mail-Postfach einer Freundin. Olatunji nutzt das mobile Netz wie selbstverständlich, das stationäre hat sie übersprungen - aber jetzt braucht sie es auf einmal.

Die Kunden haben zwar ein Smartphone, aber keinen Laptop

An der Kiosk-Kasse steht Bülent Kilic und rechnet ab. Der hagere Mann mit Vollbart wundert sich über das Interesse an seinem Geschäft, seit über zehn Jahren übt er den wohl berlinerischsten aller Berufe aus: Er ist Spätkaufbesitzer, 2015 hat er die Berliner Kioskvereinigung "Späti e.V." gegründet. Auf die Frage, warum die Menschen bei ihm ins Netz gehen, grinst er. "Hier kannst du einfach du selbst sein", erklärt er, während er türkischen Stammgästen schwarzen Tee zubereitet. "Anonymität ist Menschen wichtig. Manche kommunizieren hier zum Beispiel mit ihren Affären, andere bestellen Dinge, von denen ihre Mitbewohner nichts mitbekommen sollen." An ihren eigenen Geräten fühlen sich viele Menschen wohl mittlerweile im Netz beobachtet. Zu seinen Stammkunden zählen aber auch Gruppen, die zum Computerspielen an die vernetzten Rechner kommen, sagt Kilic: "Counterstrike, wie vor 15 Jahren", sagt er über das wohl berühmteste Ballerspiel, das man vernetzt im Team spielen kann.

Kilics Erfahrung deckt sich mit Olatunjis Dilemma: fast alle Kunden hätten zwar per Smartphone Internetzugang, aber vielen fehle ein Laptop. Deutsche Kunden besuchten seinen Kiosk vor allem, um Formulare und Tickets auszudrucken. "Die Palette ist bunt. Es kommen Schulkinder, die für ihre Hausaufgaben Computer benötigen, Touristen, und Geflüchtete, die mit Familienmitgliedern und Freunden in ihrer Heimat kommunizieren."

So wie Zoran Barzani. Er sitzt an Rechner neun, auf seinem Bildschirm laufen Youtube-Videos von tanzenden Männern in braunen Gewändern, im Hintergrund karge Wüste. "Ich bin Kurde aus dem Irak", sagt Barzani in gebrochenem Deutsch. Seit einem Jahr wohne er in Nürnberg, sei aber oft in Berlin bei Freunden. Im Irak sei er Peschmerga-Kämpfer gewesen. Er zeigt ein Foto von sich in Camouflage-Kampfmontur, mit Patronengürteln behangen, ein rotes Barett auf dem Kopf. Er trinkt einen Schluck Bier aus seiner Flasche Augustiner und blickt etwas wehmütig. In Internetcafés komme er oft, um die Zeit tot zu schlagen, mit Bekannten zu kommunizieren, und irgendwie näher an die Heimat zu kommen. "Ist ja billig", sagt er zu den 80 Cent pro Stunde, die Kilic verlangt.